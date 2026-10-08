Tuyển Việt Nam giữ tốp 100 FIFA: Thứ hạng ổn, phong độ chưa ổn

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 99 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 7-10, nhưng việc bị trừ điểm sau FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy vị trí hiện tại chưa phản ánh hết những khó khăn mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đối mặt trước Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam giữ hạng trong top 100 trên BXH FIFA sau FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất mang đến một kết quả có phần trái ngược với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Dù thi đấu không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vị trí 99 thế giới với 1.231,29 điểm, đồng thời đứng thứ 17 châu Á.

So với lần công bố trước, tuyển Việt Nam mất 6,33 điểm nhưng không tụt hạng. Điều này xuất phát từ những biến động điểm số của các đội xếp gần nhau, thay vì sự cải thiện về thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Đội thắng Philippines 1-0, Pakistan 4-2 nhưng thất bại trước Thái Lan 0-2 và Malaysia 0-1. Hai trận thua trước các đối thủ Đông Nam Á khiến hành trình của đội tuyển khép lại với nhiều tiếc nuối, nhất là khi mục tiêu đặt ra cao hơn vị trí cuối cùng.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa tuyển Việt Nam và các đội đứng ngay phía trên khá sít sao. Thái Lan xếp thứ 93 với 1.251,42 điểm, Trung Quốc đứng thứ 96 với 1.241,90 điểm, còn Bahrain ở vị trí 97 với 1.240,30 điểm. Chỉ một vài kết quả thuận lợi hoặc bất lợi trong những đợt thi đấu quốc tế cũng có thể tạo ra thay đổi đáng kể về thứ hạng.

Đáng chú ý, Tajikistan đứng thứ 100 với 1.218,88 điểm, kém tuyển Việt Nam hơn 12 điểm. Khoảng cách ấy cho thấy vị trí trong tốp 100 của thầy trò ông Kim không thực sự vững chắc.

HLV Kim Sang-sik trải qua giai đoạn khó khăn nhất về lực lượng kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA, đứng trên tuyển Việt Nam sáu bậc. Đây là khoảng cách đáng suy nghĩ, nhất là sau thất bại trực tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước đối thủ này tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dẫu vậy, bảng xếp hạng FIFA chỉ phản ánh kết quả tích lũy qua các trận đấu quốc tế theo hệ thống tính điểm. Thứ hạng không thể thay thế những đánh giá về chất lượng lối chơi, khả năng tổ chức đội hình hay hiệu quả tấn công. Với tuyển Việt Nam, những vấn đề bộc lộ ở giải đấu khu vực cần được xem xét nghiêm túc hơn con số 99 thế giới.

Thử thách sắp tới của HLV Kim Sang-sik là cải thiện hiệu quả thi đấu trong bối cảnh lực lượng có những biến động vì chấn thương. Các đợt tập trung và giao hữu trước Asian Cup 2027 có ý nghĩa quan trọng để đội tuyển hoàn thiện sự gắn kết, nâng cao khả năng tận dụng cơ hội và duy trì ổn định trước những đối thủ có trình độ cao.

Thầy trò ông Kim giữ được vị trí trong tốp 100 thế giới là tín hiệu tích cực về mặt thứ hạng. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi vẫn là sự tiến bộ trong các trận đấu. Với tuyển Việt Nam, giá trị của bảng xếp hạng FIFA sẽ thuyết phục hơn khi đi cùng những kết quả tương xứng.

KHÁNH VÂN