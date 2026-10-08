Ronaldo tri ân Messi trong ngày giã biệt đội tuyển Argentina

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển Argentina, Lionel Messi khép lại sự nghiệp quốc tế bằng những lời chia sẻ đầy xúc động. Giữa hàng nghìn thông điệp gửi đến ngôi sao 39 tuổi, lời chúc từ Cristiano Ronaldo gây chú ý đặc biệt, bởi hai người từng là đối thủ lớn nhất của nhau trong suốt một thời kỳ bóng đá.

Bóng đá Argentina chia tay một tượng đài. Ảnh: THX

Cuộc chia tay của Lionel Messi với đội tuyển Argentina đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá thế giới. Cristiano Ronaldo, người từng cạnh tranh quyết liệt với Messi trên sân cỏ, cũng dành những lời trân trọng cho sự nghiệp của đồng nghiệp người Argentina.

Trên trang cá nhân của Messi, Ronaldo viết: “Leo, sau bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước, cậu đã làm nên lịch sử bất diệt. Tôi vô cùng kính trọng những gì cậu đã đạt được với đội tuyển Argentina. Một cái ôm dành cho cậu”.

Thông điệp ngắn gọn của siêu sao Bồ Đào Nha nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong gần hai thập kỷ, Messi và Ronaldo luôn được đặt cạnh nhau trong những cuộc tranh luận về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Họ từng đối đầu nhiều lần tại La Liga, cạnh tranh các danh hiệu lớn và tạo nên cuộc đua cá nhân hiếm có trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, sự ganh đua về thành tích chưa bao giờ ngăn cản hai ngôi sao dành cho nhau sự tôn trọng.

Trước đó, Messi có trận đấu chia tay đội tuyển Argentina trên sân Monumental ở Buenos Aires. Hơn 85.000 khán giả đã chứng kiến đội trưởng của họ ghi một bàn thắng, thực hiện hai đường kiến tạo trong chiến thắng Benin 3-0. Màn trình diễn ấy trở thành cái kết đẹp cho hành trình 21 năm gắn bó với màu áo xanh trắng.

Sau trận đấu, Messi đăng tải bức tâm thư trên Instagram, thừa nhận cảm giác nhớ đội tuyển đã xuất hiện ngay khi anh quyết định dừng lại. “Tôi đã chơi trận đấu cuối cùng và tôi đã nhớ cảm giác được khoác lên mình chiếc áo xanh trắng. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn”, Messi chia sẻ.

Ronaldo luôn gắn liền với Messi ở những cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân trong thời gian qua. Ảnh: THX

Ngôi sao đang thi đấu cho Inter Miami nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều cảm xúc. Anh nhắc đến những chiến thắng, thất bại và cả những thời điểm khó khăn trước khi cùng Argentina bước lên đỉnh cao thế giới. Messi cũng dành lời tưởng nhớ Diego Maradona, huyền thoại mà anh tin rằng luôn dõi theo và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển.

Trong sự nghiệp quốc tế, Messi đã cùng Argentina vô địch World Cup 2022, đăng quang Copa America 2021 và 2024, đồng thời giành Finalissima 2022. Những danh hiệu ấy giúp anh hoàn thiện bộ sưu tập thành tích sau nhiều năm chịu áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà.

Messi cũng gửi lời cảm ơn các CLB từng tạo điều kiện để anh trở về phục vụ đội tuyển, cùng những cổ động viên luôn đồng hành trong suốt hành trình.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu, dù gần đây xuất hiện thông tin về những bất đồng giữa anh và HLV Jorge Jesus. Trong khi Messi lựa chọn khép lại hành trình quốc tế, lời tri ân của Ronaldo gợi nhớ một thời kỳ mà hai ngôi sao đã cùng nhau tạo nên những dấu ấn đặc biệt.

Cuộc cạnh tranh Messi - Ronaldo rồi cũng đến lúc lùi vào lịch sử. Nhưng sự tôn trọng giữa hai huyền thoại là hình ảnh đẹp còn đọng lại sau những năm tháng họ cùng chinh phục các đỉnh cao bóng đá.

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GIA MINH