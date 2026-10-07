Messi và ngày chia tay buồn nhất sự nghiệp

Lionel Messi khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập niên cùng tuyển Argentina bằng một trận đấu gần như hoàn hảo vào sáng 7-10, khi anh ghi một bàn, kiến tạo hai lần trong chiến thắng 3-0 trước Benin tại sân Monumental.

Đội tuyển Argentina chia tay một huyền thoại.

Khi tiếng còi tan cuộc vang lên, thế giới bóng đá ngậm ngùi ở lần cuối Messi bước trên sân với tư cách tuyển thủ Argentina. Sau trận, M10 nán lại thật lâu để cảm ơn đồng đội và người hâm mộ. Trước những khán đài từng chứng kiến biết bao khoảnh khắc đáng nhớ, anh gọi đây là "ngày buồn nhất trong sự nghiệp".

"Được khoác chiếc áo này hơn 20 năm là niềm tự hào vô bờ bến đối với tôi", Messi nói. "Ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất, tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu, chưa bao giờ ngừng hiện diện".

Vận động trường Monumental càng khiến cuộc chia tay trở nên đặc biệt. Đây cũng là nơi Argentina từng trở về trong tư cách nhà vô địch thế giới sau chiến tích Qatar 2022. Hơn ba năm sau, cũng tại sân đấu ấy, người đội trưởng vĩ đại nói lời tạm biệt.

Messi thừa nhận anh vẫn muốn chơi bóng và khoác áo Argentina lâu hơn nữa. "Tôi thề rằng mình muốn được chơi bóng đến hết đời, bởi khoác áo đội tuyển Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với bạn". Từ giờ, thay vì đứng dưới sân, anh nói mình sẽ trở thành một cổ động viên, tiếp tục sát cánh cùng thế hệ kế tiếp.

Quyết định dừng lại được Messi cân nhắc sau World Cup 2026, giải đấu Argentina tiến tới chung kết nhưng không thể bảo vệ ngai vàng khi thất bại trước Tây Ban Nha. Messi cho rằng hành trình ấy đã lấy đi quá nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Messi đã chơi trận cuối cùng cho tuyển Argentina. Ảnh THX

Trận bán kết căng thẳng với Anh, nơi Argentina thắng 2-1, được anh nhắc tới như một bước ngoặt. Messi cho biết đội tuyển đã phải trả giá rất lớn sau trận đấu ấy và bước vào chặng cuối với nguồn lực gần như cạn kiệt.

"Chúng tôi đã mang theo giấc mơ của tôi và của cả đất nước, đó là trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa", Messi chia sẻ. Đội tuyển Argentina cuối cùng chỉ còn cách chiếc cúp một trận đấu.

Ở tuổi mà mỗi trận đấu đỉnh cao đều đòi hỏi sự đánh đổi lớn hơn, Messi hiểu thời điểm chia tay đã tới. Anh rời đội tuyển sau 21 năm với đủ mọi cung bậc: những thất bại khiến anh từng muốn từ bỏ, những trận chung kết cay đắng, chức vô địch Copa America và đỉnh cao World Cup.

Messi không giấu nỗi buồn, nhưng cũng không muốn cuộc chia tay trở thành một câu chuyện tiếc nuối. Anh đã đi đến tận cùng hành trình của mình với Argentina. "Tôi sẽ đứng về phía đó, cùng người hâm mộ, ủng hộ tất cả các chàng trai. Luôn luôn đoàn kết".

Lần này, Messi rời sân Monumental và để lại chiếc áo Argentina phía sau. Nhưng anh không thực sự rời khỏi đội tuyển. Anh chỉ chuyển từ người mang giấc mơ trên sân thành một trong hàng triệu người tiếp tục dõi theo giấc mơ ấy trên khán đài.

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