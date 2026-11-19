Man United chính thức công bố danh sách các thành viên trong ban huấn luyện sẽ sát cánh cùng tân HLV Mauricio Pochettino. Đáng chú ý, sự xuất hiện của chuyên gia thể lực Silvia Tuya đánh dấu một cột mốc lịch sử tại Old Trafford.

Pochettino đã bắt đầu hành trình đầy khó khăn tại Man United. Ảnh: THX

Trong đội ngũ mới tại Man United, HLV Mauricio Pochettino tiếp tục làm việc với những cộng sự thân tín từng đồng hành cùng ông qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, gồm các trợ lý Jesus Perez, Miguel D'Agostino và HLV thủ môn Antonio Jimenez. Cả ba đã gắn bó với chiến lược gia người Argentina từ thời ông dẫn dắt Espanyol và tiếp tục theo ông trong những chặng đường huấn luyện sau đó.

Ngoài ra, Sebastiano Pochettino, con trai của Mauricio Pochettino, cũng gia nhập đội ngũ với vai trò chuyên gia khoa học thể thao. Sebastiano bắt đầu làm việc cùng cha từ thời Tottenham Hotspur và sau đó tiếp tục cộng tác với chuyên gia thể lực Silvia Tuya. Trước đó, vào tháng 10-2024, Tuya gia nhập đội tuyển Mỹ để làm việc cùng nhóm trợ lý thân tín của Pochettino.

Cột mốc lịch sử của nữ trợ lý tại Old Trafford

Việc Silvia Tuya gia nhập Manchester United tạo nên dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử CLB. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm một vị trí cấp cao trong ban huấn luyện đội một của "Quỷ đỏ".

Bên cạnh đó, Alec Scott, cựu chuyên viên phân tích của đội tuyển Mỹ, cũng theo chân Pochettino đến Manchester sau thời gian làm việc cùng chiến lược gia người Argentina ở cấp độ đội tuyển.

Để đưa Pochettino rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Mỹ, Manchester United được cho là đã phải chi khoảng 10 triệu USD tiền bồi thường. Đội chủ sân Old Trafford cũng phải thanh toán thêm các khoản phí để giải phóng năm thành viên trong ban huấn luyện khỏi những hợp đồng hiện tại.

Khác với thời Carrick

Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Antonio Jimenez và Sebastiano Pochettino đều được bổ sung vào đội ngũ khi Mauricio Pochettino nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ vào tháng 9-2024. Một tháng sau, Silvia Tuya gia nhập để phụ trách theo dõi và đánh giá tình trạng thể lực của các cầu thủ.

Tại Manchester United, Pochettino tiếp tục bố trí hai nhân sự chuyên trách về thể lực. Đây là điểm khác biệt so với người tiền nhiệm Michael Carrick, người không bổ sung một HLV thể lực riêng khi bắt đầu công việc tại đội bóng hồi đầu năm nay.

Carrick đã kết thúc giai đoạn dẫn dắt Man United. Ảnh: THX

Pochettino đã có mặt tại Manchester hôm thứ Tư, sau khi hoàn thành hai trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Man United sẽ chạm trán Liverpool vào Chủ nhật (22-11). Điều đó đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Argentina chỉ có bốn ngày để làm quen với đội hình, ổn định bộ máy huấn luyện và chuẩn bị cho trận ra mắt đầy thách thức.

Man United hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, trải qua khởi đầu tệ nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh trong vòng 40 năm qua. Dù vậy, ban lãnh đạo của man United vẫn tin chất lượng đội hình hiện tại tốt hơn nhiều so với những gì kết quả thi đấu đã phản ánh.

Nhiệm vụ của Pochettino vì thế không chỉ là cải thiện thành tích mà còn phải nhanh chóng khôi phục niềm tin và vị thế của Quỷ đỏ. Việc Pochettino mang theo ê-kíp thân tín đến Old Trafford cho thấy ông muốn xây dựng lại Manchester United bằng một hệ thống làm việc đồng bộ, thay vì chỉ trông chờ vào tài năng của các cầu thủ.

Sự xuất hiện của Silvia Tuya cũng là điểm nhấn đáng chú ý, phản ánh cách tiếp cận chuyên nghiệp và hiện đại trong công tác huấn luyện. Tuy nhiên, danh tiếng của Pochettino hay chất lượng ban trợ lý sẽ chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành kết quả trên sân cỏ, bởi vào lúc này Man United cần chiến thắng hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

PHẠM QUANG