Theo tờ The Times, Man United đang cân nhắc thực hiện các biện pháp pháp lý xung quanh việc JJ Gabriel rời CLB, trong bối cảnh tài năng trẻ 16 tuổi người Anh này đang tiến gần đến việc gia nhập Real Madrid.

JJ Gabriel đã thông báo chia tay Man United. Ảnh: Đồ họa AI

Vào ngày 17-11, JJ Gabriel đã thông báo trên mạng xã hội về việc chia tay Man United. Như đã đề cập, Real Madrid nhiều khả năng sẽ là điểm đến tiếp theo của cầu thủ trẻ người Anh này, với bản hợp đồng dự kiến ​​kéo dài 3 năm, đến năm 2029.

Trên thực tế, Gabriel đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid vào ngày 18-11 để hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế. Được biết, Real Madrid sẽ chi trả một khoản phí đào tạo tượng trưng trị giá 360.000 EUR cho đội bóng Anh.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ có thể đưa vụ việc ra tòa nếu tìm thấy bằng chứng cho thấy các CLB khác đã liên hệ với Gabriel khi cậu vẫn còn hợp đồng với họ. Đội bóng Ngoại hạng Anh sẵn sàng theo đuổi các biện pháp pháp lý nếu phát hiện bằng chứng về những liên hệ mà họ cho là vi phạm các quy định hiện hành. Đáng chú ý, cho đến thời điểm hiện tại, Man United vẫn chưa liên hệ với bất kỳ cơ quan quản lý nào về việc chuyển nhượng quyền đăng ký thi đấu của cầu thủ 16 tuổi này sang một đội bóng khác - điều này cho thấy thương vụ vẫn chưa hoàn tất.

Gabriel được cho đã từ chối Barcelona và Bayern Munich để chọn gia nhập Real Madrid. Phía CLB Tây Ban Nha khẳng định rằng họ đã thông báo cho Man United trong suốt quá trình đàm phán và làm rõ các bước thực hiện để chiêu mộ cầu thủ trẻ này. Vì vậy, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc liệu Quỷ đỏ có tìm thấy bằng chứng về các liên hệ bị cấm hay không.

Việc Gabriel sở hữu hộ chiếu Ireland - cho phép anh gia nhập bất kỳ CLB nào trong Liên minh châu Âu - có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương vụ này theo các quy định của FIFA về việc chuyển nhượng quốc tế đối với cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi. Tháng 1 tới sẽ là thời điểm sớm nhất để anh có thể chính thức đăng ký thi đấu cho CLB mới.

Trước đó, trong một bài đăng trên Instagram, JJ Gabriel gửi lời cảm ơn đến CLB vì những đóng góp cho sự nghiệp của anh: “Gửi Manchester United, tôi đến đây vào năm 2020 khi mới 10 tuổi cùng với những ước mơ lớn lao. Tại đây, tôi đã trưởng thành cả về chuyên môn lẫn con người. Từ khoảnh khắc ghi bàn tại Old Trafford cho đến khi nhận giải thưởng Jimmy Murphy, CLB đã mang đến cho tôi những kỷ niệm mà tôi sẽ luôn trân trọng.

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các HLV, các nhân viên, các đồng đội và tất cả những ai đã ủng hộ tôi; cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng và giúp tôi phát triển. Khi bắt đầu chương mới trong sự nghiệp, Manchester United sẽ luôn là một phần trong hành trình của tôi. Cảm ơn vì tất cả, JJ.”.

LINH SƠN