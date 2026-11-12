Mourinho thấp thỏm trước chấn thương của Mbappe và Tchouameni

HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể lực của các cầu thủ Real Madrid khi họ trở về đội tuyển quốc gia sau nhiều nỗ lực cùng CLB, nhưng ông sớm phải đón nhận tin xấu từ 2 ngôi sao của đội tuyển Pháp là Aurelien Tchouameni và Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe ghi 17 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này cho Real Madrid. Ảnh: THX

Real Madrid vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Valencia tại La Liga, cũng chứng kiến đội bóng giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp. Tuy nhiên, chuỗi phong độ thăng hoa đã bị gián đoạn bởi 2 tuần nghỉ do đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia, trước khi họ trở lại thi đấu trên sân nhà gặp Celta Vigo.

HLV Jose Mourinho bày tỏ sự lo ngại trước khi chia tay các học trò: “Tôi thấy lo, bởi nếu các cầu thủ ở lại cùng tôi và đội ngũ huấn luyện, chúng tôi có thể dành sự quan tâm đặc biệt để giúp họ hồi phục. Nhưng họ lại phải đến tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Tôi chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào, nhưng có thể hiểu các HLV ở đó đều muốn làm việc. Tuy nhiên, vào lúc này, các cầu thủ không thể tập luyện cường độ cao được. Họ cần được nghỉ ngơi và cần được chăm sóc kỹ lưỡng để hồi phục thể trạng”.

Tin xấu đã đến sớm. Tiền vệ Aurelien Tchouameni tái phát chấn thương cơ khép bên phải trong lúc tập luyện - đúng vị trí từng khiến anh gặp vấn đề tại kỳ World Cup mùa hè vừa qua - và đã trở về CLB chủ quản Real Madrid để điều trị hồi phục. Mới nhất, Kylian Mbappe sẽ không thể góp mặt trong trận đấu giữa Pháp và Italy tại sân San Siro (Milan) trong khuôn khổ UEFA Nations League vào ngày 12-11, do gặp vấn đề về cơ đùi sau.

Tuy nhiên, HLV trưởng tuyển Pháp Zinedine Zidane khẳng định chấn thương của Mbappe không nghiêm trọng, và ông chỉ không mạo hiểm một cách không cần thiết. Zidane hy vọng ngôi sao của Real Madrid sẽ kịp trở lại khi tuyển Pháp tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-11 tại Bordeaux, trong lượt trận cuối cùng vòng bảng UEFA Nations League.

Dù vậy, Mourinho khó có thể hài lòng khi một tiền vệ chủ chốt và chân sút đã ghi 17 bàn trên mọi đấu trường mùa này gặp vấn đề về thể trạng trong thời gian tập trung đội tuyển. Điều này càng đáng lo bởi ban huấn luyện của ông đã rất chú trọng công tác chuẩn bị thể lực, đồng thời theo dõi sát sao khối lượng tập luyện và thi đấu của từng cầu thủ.

Theo tờ AS, tình hình chấn thương tại Real Madrid đã cải thiện đáng kể, từ khi Mourinho trở lại CLB vào mùa giải này. Chính xác họ chỉ ghi nhận một trường hợp cầu thủ gặp chấn thương cơ bắp kể từ đầu mùa giải 2026-2027, đó là Federico Valverde trong trận Siêu kinh điển (El Clasico) với Barcelona. Thực tế, những cái tên như Rodrygo, Thiago Pitarch, Eder Militao, Ferland Mendy và Asencio vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng các vấn đề của họ đều xuất hiện từ trước khi mùa giải hiện tại bắt đầu.

Sự khác biệt so với cùng kỳ mùa giải trước là rất rõ rệt. Vào thời điểm đó, các cầu thủ đội một của Real Madrid đã bỏ lỡ tổng cộng 39 trận đấu vì chấn thương. Con số này lên tới 62 trận nếu tính cả những cầu thủ mang theo chấn thương từ mùa giải trước, hoặc gặp vấn đề trong giai đoạn mùa hè. Antonio Rudiger, David Alaba, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos và Franco Mastantuono đều từng gặp các vấn đề về cơ bắp trong những tháng đầu mùa giải trước.

LINH SƠN