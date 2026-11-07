Rafael Nadal được khen là "Chủ tịch tương lai" của Real Madrid

Quyết định bổ nhiệm huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vào Ban Giám đốc Real Madrid đã tạo nên cơn sốt truyền thông tại Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez ủng hộ tuyệt đối, các cựu danh thủ và người hâm mộ gọi đây là "bản hợp đồng Galactico" đặc biệt.

Nadal đăng lời cảm ơn và xác nhận trên trang cá nhân.

Thông tin Rafael Nadal trở thành một thành viên trong bộ máy quản trị của Real Madrid nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Cựu tiền vệ Guti khẳng định đây là niềm tự hào to lớn cho mọi Madridista bởi Nadal không chỉ là huyền thoại thể thao mà còn là biểu tượng cho các giá trị đạo đức và tinh thần cống hiến.

Đồng quan điểm, cựu tiền đạo Ivan Zamorano đánh giá Nadal sẽ mang tinh thần chiến đấu bất khuất vào bộ máy quản lý. Trong khi đó, cựu thủ thành Paco Buyo gọi đây là "nước đi cao tay" của chủ tịch Perez nhằm củng cố vị thế thương hiệu toàn cầu cho Real Madrid, đồng thời chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo kế cận của "Kền kền trắng".

Sự gắn kết giữa Rafael Nadal và Real Madrid đã kéo dài nhiều thập kỷ. Tay vợt sinh ra tại Manacor chưa bao giờ giấu giếm tình yêu mãnh liệt dành cho đội chủ sân Bernabeu. Anh thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng trong các trận cầu lớn và luôn thể hiện sự kiên cường – phẩm chất cốt lõi trong DNA của Real Madrid.

Các chuyên gia nhận định việc gia nhập Ban Giám đốc là bước đệm tự nhiên để Nadal làm quen với công tác quản trị thể thao cao cấp. Nhiều ý kiến cho rằng với uy tín vượt tầm thể thao và hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng, Nadal chính là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Chủ tịch Real Madrid trong tương lai.

Phản ứng từ các Penas (Hội cổ động viên) của Real Madrid khắp nơi trên thế giới vô cùng nồng nhiệt. Từ các hội CĐV tại Madrid, Asturias, Catalonia cho đến Manacor, tất cả đều bày tỏ sự đồng thuận tuyệt đối.

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới, Carlos Alcaraz cũng bị bất ngờ bởi thông tin trên. Rafael Nadal vốn là thần tượng của Alcaraz, cũng là một Madridista. "Tôi nghĩ điều đó thật điên rồ. Khi tôi thấy tin đó, tôi thực sự rất mừng cho anh ấy", Alcaraz nói. "Anh ấy là người sống và hít thở bóng đá. Anh ấy vô cùng đam mê môn thể thao này và vô cùng đam mê Real Madrid".

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng chúc Nadal "mọi điều tốt đẹp nhất, vì đó là những gì anh ấy xứng đáng, và tôi hy vọng có thể gặp anh ấy khi tôi đến xem Real Madrid."

LONG KHANG