Real Madrid trước cơ hội phá vỡ lời nguyền lịch sử

1/3 số lần khởi đầu tốt nhất của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid tại đấu trường La Liga trong vòng 35 năm qua là dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho.

Dưới thời Mourinho, Real hay có khởi đầu tốt (Ảnh: THX)

Chiến thắng 3-0 trước Racing Santander hôm cuối tuần rồi là lần thứ 3 liên tiếp của Real tại La Liga, giúp đội bóng của José Mourinho có được 27 điểm sau 11 trận đầu tiên của mùa giải năm nay. Kết quả này đã đánh dấu lần thứ 17 trong 96 mùa giải tại giải đấu bóng đá hàng đầu của Tây Ban Nha, Real đạt được từ 27 điểm trở lên ở trong giai đoạn khởi đầu.

Mourinho góp mặt trong 3/17 lần lập thành tích này. Đội bóng của ông giành 29 điểm sau 11 trận mùa 2010-2011 và 28 điểm ở mùa 2011-2012, trước khi khép lại mùa giải với kỷ lục 100 điểm. Dù chỉ dẫn dắt Real chưa đến 5% số mùa giải La Liga, Mourinho góp dấu ấn trong gần 1/5 mùa giải có khởi đầu tốt nhất của CLB, khẳng định dấu ấn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Trong 35 mùa La Liga gần nhất, Real Madrid có 9 lần giành ít nhất 27 điểm sau 11 vòng, trong đó 3 lần dưới thời Mourinho.

Mùa này, Real ghi 28 bàn sau 11 trận, ngang thành tích cùng kỳ mùa 2022-2023 dưới thời Ancelotti. Lần gần nhất đội bóng có khởi đầu tốt hơn là mùa 2016-2017, với 31 bàn sau 11 trận, mùa giải cuối cùng của Cristiano Ronaldo tại La Liga.

Để minh họa thêm cho phong độ tấn công mạnh mẽ của Real với những thông số đáng chú ý: Đội tạo ra trung bình 4 cơ hội rõ rệt mỗi trận ở La Liga mùa này, nhiều nhất trong 11 trận đầu tiên kể từ mùa giải 2017-2018 (dù mùa giải đó Real chưa đối đầu với Barcelona hay Atletico Madrid cùng thời điểm).

Điều kỳ lạ 2/3 mùa giải mà Real có khởi đầu tốt nhất trong 11 trận đầu tiên, với 10 chiến thắng và 1 trận hòa, CLB cuối cùng lại không thể nâng cao chiếc cúp La Liga.

Mùa giải 1991-1992 chứng kiến ​​CLB mở màn với 10 chiến thắng và 1 trận hòa dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Radomir Antic. Thất bại đầu tiên của Real chỉ đến ở trận thứ 16 tại giải đấu trước Atletico. Ông Antic bị sa thải vào tháng Giêng năm đó mặc dù Real Madrid đang dẫn đầu với 7 điểm cách biệt so với đội thứ hai. Chủ tịch Ramon Mendoza công khai tuyên bố ông không hài lòng với lối chơi thiếu thuyết phục của đội bóng.

Mùa 2022-2023, Real Madrid dưới thời Ancelotti thắng 10, hòa 1 sau 11 vòng đầu và chỉ nhận thất bại đầu tiên ở vòng 13, trước Rayo Vallecano (2-3).

Trước đó, Real cũng có khởi đầu tương tự ở mùa 1968-1969 dưới thời HLV Miguel Muñoz. Đội bóng sau đó vô địch La Liga, chỉ thua 1 trận trong cả mùa, trước Elche ở vòng 28.

Những thống kê này mở ra kỳ vọng về khả năng cạnh tranh chức vô địch của Real Madrid mùa này. Thử thách tiếp theo của thầy trò Mourinho là chuyến làm khách trên sân Valencia ngày 8-11.

Đ.Hg.