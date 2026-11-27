Real Madrid đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho trong vài tháng qua. Nhiều cá nhân đã đóng vai trò then chốt trong thành công của Los Blancos, nhưng nổi bật hơn cả chính là sự trở lại đầy ấn tượng của Jude Bellingham với phong độ đỉnh cao vốn có.

Jude Bellingham đã tìm lại phong độ đỉnh cao vốn có. Ảnh: THX

Sau 2 mùa giải đầy khó khăn tại thủ đô Tây Ban Nha, Jude Bellingham đã tìm lại được phong độ từng khiến bóng đá Tây Ban Nha phải chao đảo ngay trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo Real Madrid. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao 23 tuổi đối với đội bóng giờ đây không chỉ dừng lại ở khả năng ghi bàn hay kiến ​​tạo.

Việc sở hữu một Bellingham khỏe mạnh và đạt phong độ cao như vậy là tin cực vui cho Real Madrid, nhất là khi họ đang đặt mục tiêu giành lại những danh hiệu ở mùa giải này.

Cuộc đối đầu giữa tuần với PSV Eindhoven tại Champions League là minh chứng hoàn hảo cho những giá trị mà Bellingham mang lại cho đội bóng này. Ngôi sao người Anh vào sân từ đầu hiệp 2, thời điểm Real Madrid đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và bị dẫn trước 0-1. Anh lập tức truyền cảm hứng xoay chuyển cục diện trận đấu khi nâng tỷ số lên 2-1 bằng một bàn thắng ngoạn mục - một khoảnh khắc sẽ còn được nhắc đến rất lâu về sau.

Mùa giải này, Bellingham đã ghi được 7 bàn thắng, chỉ còn kém thành tích của cả mùa giải trước đúng 1 bàn. Các con số thống kê đang dần tiệm cận với hiệu suất tấn công mà anh từng thể hiện trong mùa giải đầu tiên tại thủ đô Tây Ban Nha. Mùa giải 2023-2024, Bellingham đã ghi 23 bàn và có 13 pha kiến ​​tạo từ vị trí tiền vệ, góp công lớn giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu: La Liga và Champions League.

Dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Bellingham không chỉ giữ vững bản năng tấn công mà còn thể hiện kỷ luật phòng ngự tốt hơn. Anh vốn luôn là một cầu thủ thông minh trong việc gây áp lực, nhưng giờ đây, ngôi sao người Anh còn cho thấy trách nhiệm lớn hơn khi cầm bóng và điều tiết lối chơi.

Ví dụ điển hình nhất chính là trận El Clasico hồi tháng 10 mà Real Madrid giành chiến thắng. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Bellingham tận dụng một tình huống bóng bật ra sau sai lầm của Gabriel Jesus, thực hiện pha xoay người đẳng cấp để thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Barcelona, ​​rồi chuyền bóng cho Eduardo Camavinga - người sau đó kiến ​​tạo để Mbappe ghi bàn. Đó là khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân xuất thần, đồng thời cho thấy Bellingham đã trở nên quyết đoán trong những trận cầu lớn.

Với Kylian Mbappe, Real Madrid sở hữu một cầu thủ có khả năng ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng Bellingham mới chính là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng. Sự trở lại mạnh mẽ của Bellingham đã đặt Real Madrid vào vị thế hoàn hảo để cạnh tranh mọi danh hiệu trong mùa giải này.

LINH SƠN