Dù Kylian Mbappe thực hiện không thành công quả phạt đền, Real Madrid vẫn ngược dòng đánh bại Celta Vigo với tỷ số 2-1 qua đó tạm san bằng điểm số với Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga.

Real Madrid ngược dòng đánh bại Celta Vigo với tỷ số 2-1. Ảnh: THX

Pablo Duran gây sốc cho Real Madrid khi mở tỷ số chỉ sau 6 phút thi đấu. Sau đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa vào cuối hiệp một, khi Kylian Mbappe thực hiện không thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, Jude Bellingham đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở giữa hiệp 2, trước khi Carlos Espi - cầu thủ được tung vào sân ở phút 79 - ghi bàn thắng quyết định từ cự ly gần sau đường tạt bóng của Vinicius Junior, ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 85.

Chiến thắng 2-1 quan trọng giúp Real Madrid có 33 điểm sau 13 trận, cân bằng điểm số với đội đầu bảng Barcelona. Tuy nhiên, Barcelona sẽ có cơ hội tái lập khoảng cách dẫn đầu khi họ hoàn thành vòng đấu, đối đầu với Villarreal vào Chủ nhật.

Dù mới chỉ thi đấu tổng cộng 44 phút tại La Liga mùa này, cầu thủ 21 tuổi Carlos Espi đã ghi được 3 bàn thắng quan trọng - góp phần mang về chiến thắng trước Espanyol, Elche và Celta Vigo. Anh cũng từng lập công trong trận thắng ngược dòng 4-3 của đội bóng trước AS Roma tại Champions League.

“Tôi nghĩ đây là bàn thắng đặc biệt nhất”, Espi chia sẻ khi được hỏi về pha lập công đầu tiên của mình trước sự chứng kiến ​​của khán giả tại Santiago Bernabeu. “Đây là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi không thể đếm nổi mình đã mơ bao nhiêu lần về việc ghi bàn tại đây, ăn mừng cùng người hâm mộ và nghe họ hô vang tên mình”.

Espi cho biết HLV Jose Mourinho đã vô cùng “phấn khích” sau bàn thắng quyết định của anh. Espi cũng kể lại khoảnh khắc gặp gỡ Rafael Nadal sau trận đấu - huyền thoại quần vợt vừa được bầu vào hội đồng quản trị của Real Madrid trước đó cùng ngày. “Tôi đã đến gặp Nadal và ông ấy tỏ ra rất tự hào về tôi. Được một huyền thoại như Rafa Nadal ở đó và trò chuyện cùng mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, Espi chia sẻ thêm.

HLV Mourinho cho rằng việc các cầu thủ vừa trở về sau đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia là một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid có màn trình diễn mờ nhạt trong hiệp một, dẫn đến việc đội bóng bị đối thủ dẫn trước trước giờ nghỉ giải lao. “Hãy nhìn vào các đội bóng lớn thi đấu hôm nay mà xem: Arsenal không thắng, Man City không thắng, Chelsea không thắng, Bayern Munich cũng chẳng thắng. Mọi chuyện thật khó khăn”, Mourinho nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không giải thích việc để Vinicius trên băng ghế dự bị, dù cầu thủ này đã mãn hạn treo giò 4 trận. Tuy nhiên, ông xác nhận ngôi sao người Brazil, người được ông tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 57, sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của Real Madrid ở trận đấu tại Champions League gặp PSV Eindhoven vào ngày 24-11 tới.

LINH SƠN