Lễ bốc thăm diễn ra vào thứ Sáu đã tái hiện các trận đấu tại World Cup 2026 với việc Tây Ban Nha gặp Pháp trong khi Haaland và Na Uy sẽ gặp các cầu thủ Anh.

Tâm điểm của vòng tứ kết là màn so tài đỉnh cao giữa đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha và đối thủ kình địch Pháp. Do Tây Ban Nha xếp nhì bảng A3 còn Pháp đứng đầu bảng A1, trận lượt đi sẽ diễn ra trên đất Tây Ban Nha trước khi hai đội tái đấu tại Pháp. Đây là cuộc đối đầu gợi nhớ trận bán kết World Cup 2026 căng thẳng cũng như trận chung kết Nations League 2021.

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Anh sẽ đụng độ Na Uy. "Tam Sư" xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng A3 nhờ chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân của Tây Ban Nha, qua đó giành ưu thế thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Màn chạm trán này tái hiện lại trận tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính giữa hai đội.

Tây Ban Nha (áo trắng) và Pháp (áo xanh) tái hiện bán kết World Cup 2026. ảnh TX

Hai cặp đấu còn lại cũng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi đương kim vô địch Bồ Đào Nha – đội bóng từng hai lần đăng quang giải đấu (2019 và 2025) – đối đầu với Hà Lan. Trong khi đó, tuyển Bỉ sẽ chạm trán Đức.

Vòng tứ kết Nations League 2026/27 sẽ diễn ra lượt đi từ ngày 25-03 đến 27-03-2027. Lượt về từ ngày 28-03 đến 30-03-2027.

UEFA cũng đã xác định phân nhánh cho vòng bán kết: Bán kết 1: Đội thắng ở cặp Hà Lan/Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng ở cặp Bỉ/Đức. Bán kết 2: Đội thắng ở cặp Tây Ban Nha/Pháp sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp Na Uy/Anh.

Vòng chung kết của Nations League Finals sẽ thi đấu tập trung gồm 2 trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết sẽ diễn ra từ ngày 9-6 đến 13-06-2027 theo thể thức đấu loại trực tiếp một trận. Quốc gia đăng cai vòng chung kết sẽ được lựa chọn từ một trong bốn đội lọt vào bán kết.

LONG KHANG