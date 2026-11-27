Bruno Fernandes cuối cùng cũng lên tiếng về Cristiano Ronaldo rằng "một cầu thủ như anh ấy không đáng phải ra đi theo cách đó".

Ronaldo ăn mừng cùng Bruno trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Bruno Fernandes bày tỏ sự tiếc nuối về cách Cristiano Ronaldo khép lại hành trình thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, cho rằng một cầu thủ có tầm vóc như siêu sao này xứng đáng có lời chia tay trọn vẹn hơn.

Tiền vệ đội trưởng của Manchester United tôn trọng quyết định giã từ đội tuyển của Ronaldo. Bruno Fernandes thừa nhận không nắm rõ những vấn đề giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus.

“Với tư cách là cầu thủ đội tuyển quốc gia, chúng tôi khó có thể đưa ra ý kiến về vấn đề này vì không biết đầy đủ những gì đã xảy ra. Chúng tôi không biết Cristiano Ronaldo cảm thấy thế nào, HLV cảm thấy ra sao hay thực sự có chuyện gì giữa họ”, Bruno Fernandes chia sẻ.

Dù cho rằng việc Ronaldo một ngày nào đó chia tay đội tuyển là điều tất yếu, Fernandes vẫn không hài lòng với cách sự việc diễn ra.

“Việc Cristiano Ronaldo phải nói lời chia tay đội tuyển quốc gia vào một ngày nào đó là điều tự nhiên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cách mọi chuyện đang diễn ra là tốt nhất hay lý tưởng đối với một cầu thủ có tầm vóc và vị thế như anh ấy”, tiền vệ của Man United nhấn mạnh.

Bruno Fernandes cũng khẳng định Ronaldo sẽ luôn được nhớ đến với tư cách đội trưởng Bồ Đào Nha, bất kể anh còn khoác áo đội tuyển hay không.

Những rắc rối liên quan đến tương lai của Ronaldo ở đội tuyển bắt đầu từ đợt tập trung quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái. Anh vẫn giữ vai trò dẫn dắt Bồ Đào Nha trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales ở trận đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, Ronaldo chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và không thi đấu khi Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 ở trận tiếp theo. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm anh không được đá chính trong một trận đấu của đội tuyển, không phải vì chấn thương hay án treo giò.

Vài ngày sau, Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen. Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận anh tiếp tục không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Đan Mạch thuộc lượt trận thứ ba UEFA Nations League.

Sau đó, Ronaldo có những động thái bóng gió trên mạng xã hội rằng sẽ công khai lý do dẫn đến quyết định rời đội tuyển. Tuy nhiên, câu chuyện chia tay của siêu sao này vẫn để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt với những người đồng đội từng sát cánh cùng anh trong màu áo Bồ Đào Nha.

PHẠM QUANG