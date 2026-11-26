HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain đã dành lời khen ngợi cho AS Roma vì đại diện của Serie A đã tạo ra thử thách khó khăn nhất từ ​​đầu mùa giải đến nay cho đội bóng của ông.

Các cầu thủ PSG trong trận hòa Roma (Ảnh: THX)

Trận hòa 2-2 trước AS Roma tại Champions League hôm nay 26-11 đã chính thức chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp của PSG trong mùa giải năm nay.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi trong mùa giải này, dù là ở Champions League hay cả Ligue 1. Tôi hài lòng với kết quả này”, Luis Enrique chia sẻ, "Đối đầu với một đội bóng có thái độ và tâm lý thi đấu như AS Roma thực sự rất gian nan. Nó hoàn toàn khác biệt so với những trận đấu mà chúng tôi thường trải qua”.

Tiền đạo Donyell Malen của Roma mang về 1 điểm quý giá ở phút 78 bằng cú sút phạt đền thành công, qua đó chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của PSG, đội bóng chưa từng mất điểm kể từ sau thất bại trên sân nhà trước AS Monaco vào ngày 4-9.

Enrique cũng dành lời tán dương cho cách bố trí chiến thuật của người đồng nghiệp bên phía Roma, HLV Gian Piero Gasperini, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có dịp tái ngộ ông tại các vòng đấu loại trực tiếp.

“Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với ông ấy trên cương vị HLV”, Enrique nói, rồi dừng lại một chút và gật đầu đầy tôn trọng, "Thay vì nói về tương lai của PSG, hãy nói về tương lai của Roma.

Tương lai của họ rất tươi sáng. Họ hoàn toàn có khả năng giành Scudetto. Tôi tin chắc họ có thể lọt vào nhóm 24 đội dẫn đầu Champions League. Tôi thực sự hy vọng như vậy, và thú thật là tôi không hề muốn phải chạm trán họ thêm một lần nào nữa. Có lẽ là ở trận chung kết thì được".

Malen, cầu thủ vào sân từ giữa hiệp 2, người trước đó lập cú poker trong chiến thắng 5-1 trước Parma vào thứ Bảy, tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số. Đây là bàn thứ 17 của anh sau 16 trận mùa này, trong đó có 5 bàn tại đấu trường Champions League.

“Hiện tại, cậu ấy nằm trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhờ khả năng săn bàn nhạy bén, tốc độ ấn tượng cùng kỹ năng dứt điểm cực nhanh”, HLV Gasperini nhận xét về ngôi sao săn bàn của Roma, "Cậu ấy cần một chút thời gian để bắt nhịp khi mới vào sân, nhưng về cuối trận, chúng ta đã thấy được một Malen đích thực. Cậu ấy thực hiện quả phạt đền rất tốt!”.

Gasperini giải thích để Malen ngồi dự bị đến tận hiệp 2 vì cầu thủ này phải thi đấu với cường độ dày đặc cho cả Roma lẫn đội tuyển Hà Lan.

“Tôi trở lại Rome với tâm trạng vô cùng hạnh phúc tối nay”, Gasperini chia sẻ, “Đó là màn trình diễn tuyệt vời trước một đối thủ mà không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Đây là một bài kiểm tra quan trọng và cũng vô cùng khó khăn đối với chúng tôi”.

Đ.Hg.