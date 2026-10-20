PSG - Barcelona: Đại chiến của những gã khổng lồ châu Âu

Sau khi thắng kịch tính Real Betis và duy trì thành tích toàn thắng ở La Liga, Barcelona sẽ hành quân đến thủ đô nước Pháp để đối đầu với một thử thách lớn tại Champions League, chạm trán với đương kim vô địch PSG tại Parc des Princes vào lúc 2 giờ, rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam).

Barcelona trong trận thắng Galatasaray hồi tuần trước (Ảnh: THX)

Barcelona hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại League phase Champions League 2026-2027, qua đó nối dài màn khởi đầu ấn tượng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đang chờ thầy trò HLV Hansi Flick khi họ phải đối đầu với PSG, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay.

Barcelona và PSG có nhiều nét tương đồng trong lối chơi. Hansi Flick xây dựng đội bóng theo sơ đồ 4-3-3, chú trọng kiểm soát tuyến giữa, pressing tầm cao và chuyển trạng thái tấn công linh hoạt. Đây cũng là phong cách giúp Luis Enrique đưa PSG lên đỉnh châu Âu. Với triết lý tấn công của cả hai, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và có nhiều bàn thắng.

Dù vậy, người hâm mộ Barcelona vẫn có những quan điểm khác nhau về tầm quan trọng của trận đấu. Đây mới là lượt trận thứ 3 và thể thức Champions League hiện tại vẫn mở ra nhiều cơ hội đi tiếp. PSG từng chứng minh rằng việc phải đá play-off không ngăn cản một đội bóng lớn chinh phục chức vô địch.

Vì thế, chiến thắng trước PSG chưa thể bảo đảm Barcelona sẽ đăng quang, còn thất bại cũng không phải thảm họa. Đặc biệt, đội bóng xứ Catalan đang thiếu nhiều trụ cột phòng ngự và gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

Quan trọng hơn, đây là dịp để Barcelona kiểm chứng sức mạnh trước đối thủ hàng đầu châu Âu và nhận diện những điểm cần cải thiện. Barca chỉ thắng 1 trong 5 lần gần nhất gặp PSG. Nếu giành trọn 3 điểm tại Paris, thầy trò Hansi Flick sẽ có cú hích tinh thần đáng kể trước trận El Clásico.

Barcelona chắc chắn muốn chiến thắng, nhưng kết quả trận đấu không quyết định toàn bộ tham vọng của họ. Dù thắng hay thua, đội bóng xứ Catalan vẫn là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League.

HLV trưởng Barcelona Hansi Flick, có thể buộc phải thực hiện những biện pháp khẩn cấp ở hàng phòng ngự trong trận đấu với PSG. Điều này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng tiền vệ xuất sắc Rodri có thể bị đẩy xuống đá trung vệ tại sân Parc des Princes vào rạng sáng mai. Kế hoạch Barcelona cho trận đấu bị đảo lộn vào cuối tuần qua, khi có tới 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự gặp phải vấn đề về thể lực. Trong chiến thắng Real Betis 5-2, Barca đã chứng kiến ​​Eric Garcia, Jules Kounde và Gerard Martin dính chấn thương. Chỉ Martin là người có khả năng hồi phục kịp thời. Theo một báo cáo từ Mundo Deportivo, với việc Andreas Christensen hiện cũng phải ngồi ngoài và một lựa chọn mà Flick có thể cân nhắc là sử dụng Rodrigo Hernandez ở vị trí trung vệ.

Đ.Hg.