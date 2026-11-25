Sau khi 3 đội bóng Anh không thể tìm chiến thắng ở ngày thi đấu đầu tiên, lượt 5 Champions League sẽ chứng kiến Man United và Liverpool thực hiện cú viễn chinh xa nhà trong lo âu.

Sporting CP - Man United (3g ngày 26-11): “Soi” ghế HLV

Cuộc đọ sức tại Lisbon thu hút sự chú ý đặc biệt khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với những vị thuyền trưởng mới trên băng ghế huấn luyện. HLV Paulo Fonseca có trận đấu đầu tiên dẫn dắt Sporting CP tại Champions League, trong khi HLV Pochettino cũng có màn chào sân đấu trường Châu Âu kể từ khi nắm quyền tại Man United.

Quỷ đỏ thành Manchester hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng tổng sau màn lội ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2 trước AS Roma ở lượt trận thứ 4. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Quỷ đỏ đang để lại lo ngại lớn khi đã thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong cả 3 trận Champions League gần nhất. Sự hớ hênh này khiến siêu máy tính Opta đánh giá đại diện Bồ Đào Nha cao hơn đôi chút với 38.4%, tỷ lệ Man United thắng là 36.4%, hòa 25.2%.

Paris Saint-Germain - Roma (3g ngày 26-11): Nhà vô địch tiếp đà thắng lợi

PSG đang thể hiện sức mạnh tấn công khủng khiếp tại giải đấu năm nay. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên ghi từ 4 bàn thắng trở lên trong cả 4 trận mở màn vòng bảng Champions League, tích lũy tổng cộng 20 bàn thắng.

Dù AS Roma đang có phong độ ổn định tại Serie A, chuyến làm khách tới thủ đô nước Pháp được dự báo là thử thách cực kỳ chông gai. Sức ép nghẹt thở tại Parc des Princes cùng hỏa lực vượt trội của PSG khiến cơ hội có điểm của đại diện nước Italy bị đánh giá rất thấp.

Tỷ lệ dự đoán Opta: PSG thắng 65.2%, AS Roma thắng 16.6%, hòa 18.2%.

Club Brugge - Liverpool (3g ngày 26-11): Duyên nợ lịch sử tại Châu Âu

Cặp đấu giữa Club Brugge và Liverpool mang đậm dấu ấn lịch sử khi cả 3 lần chạm trán trước đây giữa hai đội trong quá khứ đều diễn ra ở các trận chung kết cúp Châu Âu. Đại diện Bỉ đang có phong độ thăng hoa với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Champions League – thành tích tốt nhất lịch sử tham dự giải đấu của họ.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại bất ngờ 2-3 trước Fenerbahce ở lượt trận trước. Dù phải thi đấu trên sân khách, đẳng cấp vượt trội giúp The Kop vẫn được siêu máy tính Opta đặt niềm tin lớn hơn để chấm dứt chuỗi thăng hoa của đội chủ nhà.

Tỷ lệ dự đoán Opta: Liverpool thắng 54.6%, Club Brugge thắng 21.8%, hòa 23.6%.

Sabah - Barcelona (0g45 ngày 26-11): Cuộc viễn chinh của Hansi Flick

Trận đấu sớm nhất ngày thi đấu thứ Tư đưa Barcelona đến làm khách trên sân của tân binh Sabah tại Azerbaijan. HLV Hansi Flick đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước các đội bóng nằm ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu: thắng 10 trong 11 trận tại Champions League, ghi tới 45 bàn thắng và có 10 trận ghi từ 3 bàn trở lên.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Aston Villa ở lượt trận thứ 4, Barca được dự đoán có đến 81,2% giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Inter Milan - Stuttgart (3g ngày 26-11): Bản lĩnh San Siro

Sau hai thất bại liên tiếp ở những lượt trận đầu tiên, Inter Milan dưới sự dẫn dắt của HLV Cristian Chivu đã trở lại mạnh mẽ bằng hai chiến thắng liên tiếp. Nerazzurri cũng đang sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng trước các đại diện nước Đức khi bất bại trong 3 trận gần nhất (thắng 2, hòa 1).

Tiếp đón Stuttgart trên sân nhà San Siro, Inter Milan được siêu máy tính Opta đánh giá vượt trội nhờ sự già rơ và phong độ đang trên đà hồi phục.

Tỷ lệ dự đoán Opta: Inter Milan thắng 63.9%, Stuttgart thắng 17.9%, hòa 18.2%.

HỒ VIỆT