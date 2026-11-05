Haaland tiếp tục là nỗi ác mộng của RB Leipzig

Man City vươn lên dẫn trước nhờ một tình huống phản lưới nhà của Castello Lukeba, nhưng đội chủ nhà đã gỡ hòa 1-1 với pha lập công của Ridle Baku ngay đầu hiệp 2. Phút 58, Enzo Fernandez tái lập thế dẫn trước cho đội bóng đến từ nước Anh, nhưng RB Leipzig cũng chỉ cần 3 phút để lần thứ 2 trong trận gỡ hòa nhờ sự xuất sắc của Antonio Nusa. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca buộc phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 78 của Erling Haaland để định đoạt trận đấu.

Đây là bàn thắng thứ 13 của Haaland trong 9 lần đối đầu với RB Leipzig, biến đây thành đối thủ mà anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp - bao gồm 5 bàn trong chiến thắng hủy diệt 7-0 của Man City trước RB Leipzig vào năm 2023.

“Tôi nghĩ đây là số bàn thắng nhiều nhất mà tôi từng ghi vào lưới một CLB, bởi vì tôi đã đối đầu với họ rất nhiều lần, cả ở Champions League khi còn khoác áo Man City lẫn những năm tôi còn ở Borussia Dortmund”, Haaland chia sẻ, “RB Leipzig là một đội bóng giỏi, nên tôi thực sự rất vui về điều đó”.

Haaland nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League lên con số 62 sau 61 trận đấu. Anh cũng có pha lập công thứ 14 trên mọi đấu trường mùa giải này. Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi người Na Uy không thể hài lòng khi đội chơi thiếu sự quyết liệt cần thiết để sớm định đoạt trận đấu.

“Tôi nghĩ chúng tôi cần tiến bộ hơn một chút”, Haaland chia sẻ với TNT Sports, “Khi đang dẫn 1-0, lẽ ra chúng tôi cần đẩy cao đội hình hơn nữa, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 2, rồi bàn thứ 3... Đó là điều mà một CLB như chúng tôi cần phải thực hiện. Chúng tôi phải cải thiện khía cạnh này”.

Đoàn quân của HLV Maresca bước vào trận đấu tại Đức sau 2 thất bại liên tiếp ở Premier League - trước Aston Villa và Brighton. Tại Champions League mùa này, họ từng để thua một trận trước đương kim vô địch Paris Saint-Germain vào tháng trước. Với chiến thắng mới nhất, Man City đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau 4 lượt trận.

HLV Maresca tỏ ra hài lòng với phản ứng của các cầu thủ sau trận thua Brighton vào cuối tuần qua: “Tôi hài lòng với chiến thắng này. Điều đó rất quan trọng, nhất là sau một trận thua. Tôi nghĩ có những giai đoạn chúng tôi kiểm soát trận đấu khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội.

Tất nhiên, có những thời điểm đội gặp đôi chút khó khăn, nhưng đó là điều bình thường. Đây là một trận đấu tại Champions League, lại còn là trận làm khách trên đất Đức. Mọi chuyện luôn khó khăn, vì vậy chúng tôi rất vui với chiến thắng này”.

LINH SƠN