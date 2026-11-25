Vòng bảng FIFA U17 World Cup Qatar 2026 đang diễn ra hấp dẫn, với 11 đội tuyển đã sớm giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội.

U17 Việt Nam vẫn còn hi vọng đi tiếp. Ảnh: VFF

Theo danh sách được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, có 11 đội tuyển sớm đoạt vé vào vòng knock-out gồm: Hàn Quốc, Hy Lạp, Uruguay, Italy, Tây Ban Nha, Mali, Venezuela, Serbia, Mexico, Brazil và Colombia. Đáng chú ý, trước loạt trận cuối cùng vòng bảng, chưa có đội tuyển nào bị loại.

Theo thể thức thi đấu, vòng 32 đội quy tụ 32 đội tuyển, trong đó 12 đội đứng đầu các bảng, 12 đội xếp nhì và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp các đội bằng điểm ở vòng bảng, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí phân định thứ hạng theo thứ tự ưu tiên, gồm thành tích đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được giữa các đội liên quan. Nếu vẫn chưa thể xác định thứ hạng, các tiêu chí tiếp theo sẽ được xét đến là hiệu số bàn thắng bại toàn bảng, tổng số bàn thắng, điểm kỷ luật (Fair Play) và cuối cùng là bốc thăm.

Đối với cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất, thứ hạng được xác định dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, điểm kỷ luật và kết quả bốc thăm. Hiện U17 Việt Nam đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

U17 Việt Nam đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích xuất sắc.

Trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand giúp U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào vòng 32 đội tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Tuy nhiên, sau hai lượt trận, cánh cửa đi tiếp của Việt Nam vẫn chưa thực sự rộng mở và cuộc đối đầu với U17 Mali, đội sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng, ở lượt cuối sẽ mang ý nghĩa quyết định.

Sau hai lượt trận, U17 Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm, U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm. U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland tạm xếp thứ ba nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32. Đây chính là cơ hội để U17 Việt Nam tiếp tục hy vọng, ngay cả khi không thể cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng G. Nhưng từ bảng xếp hạng các đội thứ ba cho thấy, U17 Việt Nam buộc phải thắng Mali mới đi tiếp, 1 trận hòa cũng khiến đội nhiều khả năng sẽ bị loại.

Với 11 đội đã có vé, cuộc đua giành những suất còn lại vào vòng 32 tiếp tục là tâm điểm chú ý trong những lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2026.

PHẠM QUANG