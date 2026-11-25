Giám đốc thể thao của Bayern Munich Max Eberl cho biết, cuộc gặp giữa đại diện CLB và người đại diện của Jamal Musiala vào ngày 24-11 vừa qua chỉ tập trung vào vấn đề sức khỏe của ngôi sao này, thay vì các vấn đề về thù lao.

Jamal Musiala (phải) trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: THX

Cuộc gặp này diễn ra sau nhiều thông tin Bayern Munich để ngỏ khả năng bán Jamal Musiala hoặc đàm phán lại hợp đồng của cầu thủ này, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại anh khó có thể trở lại phong độ đỉnh cao sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chức năng thần kinh. FIFPRO (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế) cũng vừa chỉ trích Bayern vì điều mà tổ chức này gọi là “chiến lược phối hợp nhằm gây áp lực lên Musiala”.

Trong những phát biểu được hãng tin DPA ghi lại, Max Eberl mô tả cuộc thảo luận là “rất, rất mang tính xây dựng”, đồng thời khẳng định trọng tâm nằm ở quá trình hồi phục của Musiala sau chấn thương gần đây.

“Hôm nay, chúng tôi chỉ bàn về việc làm thế nào để đưa Jamal trở lại sân cỏ, giống như trước khi cậu ấy gặp chấn thương cơ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia”, Max Eberl cho biết thêm, “Đó là nhiệm vụ duy nhất của FC Bayern lúc này: dành cho Jamal sự tin tưởng, chứ không phải bàn bạc về chuyện tiền bạc hay bất cứ vấn đề nào khác”.

Vào tháng 8, Jamal Musiala đã khiến giới bóng đá vô cùng lo lắng khi 2 lần ngã gục trên sân chỉ trong vòng vài ngày, trong các trận giao hữu trước mùa giải gặp Heidenheim và RB Leipzig. Sau đó, ngôi sao 23 tuổi tiết lộ mình được chẩn đoán mắc rối loạn chức năng thần kinh. Musiala rất ít khi ra sân kể từ đó, bên cạnh việc gặp phải một chấn thương cơ. Dù vậy, anh vẫn có tên trong danh sách 20 cầu thủ Bayern di chuyển đến Pháp để chuẩn bị cho trận gặp Lille tại Champions League vào ngày 25-11.

Trước đó, một số nhân vật quan trọng tại Bayern từng đặt nghi vấn về khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao của Musiala, đồng thời gợi ý bản hợp đồng gia hạn ký năm ngoái có thể không còn phản ánh đúng giá trị hiện tại của cầu thủ này. Gợi ý về việc đàm phán lại hợp đồng do vấn đề sức khỏe đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt bất thường từ phía FIFPRO.

“Các hợp đồng cần phải được tôn trọng”, Hiệp hội cầu thủ này tuyên bố, “Chấn thương hay sự sa sút phong độ không phải là lý do để CLB yêu cầu đàm phán lại các điều khoản đã thỏa thuận, cũng giống như việc một chuỗi màn trình diễn xuất sắc không mặc nhiên mang lại cho cầu thủ quyền được tăng lương”.

LINH SƠN