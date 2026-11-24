Man United chỉ có chưa đến 50 triệu bảng Anh để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vào đầu năm 2027.

Pochettino sẽ không thể cải tổ đội hình Man United ngay lập tức. Ảnh: THX

Man United sẽ phải thắt chặt chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khi HLV Mauricio Pochettino được cấp ngân sách dưới 50 triệu bảng Anh. Nhà cầm quân người Argentina dự kiến chỉ có thể thực hiện tối đa hai bản hợp đồng mới, dù đội hình đang cần được bổ sung cả ở hàng công lẫn hàng thủ.

Áp lực dành cho Pochettino ngày càng lớn sau thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool trong trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng Manchester United. Kết quả này khiến Manchester United rơi xuống vị trí thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng Premier League và đối mặt nguy cơ phải chiến đấu cho suất trụ hạng.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, ngân sách chuyển nhượng hạn chế của Man United xuất phát từ những ràng buộc tài chính mới của Premier League. Với chưa đến 50 triệu bảng Anh, Pochettino nhiều khả năng chỉ có thể đưa về hai tân binh, trong đó có thể bao gồm cả những thương vụ cho mượn.

Dù vậy, Man United không loại trừ khả năng tăng cường đầu tư nếu nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau 53 năm trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm các khoản chi nằm trong giới hạn tài chính cho phép.

Thất bại trước Liverpool cũng phơi bày những hạn chế ở hàng phòng ngự Man United, đặc biệt là vị trí trung vệ. Nathan Collins của Brentford đang nổi lên như một phương án được "quỷ đỏ" quan tâm. Trong khi đó, khả năng Man United chiêu mộ Calvin Bassey của Fulham không được đánh giá cao do cầu thủ này dự kiến gia hạn hợp đồng với CLB của mình. Jarrad Branthwaite của Everton cũng là mục tiêu khó tiếp cận khi được định giá hơn 70 triệu bảng.

Ở hành lang trái, Man United vẫn muốn tìm kiếm một hậu vệ mới sau khi không thể bổ sung người thay thế Luke Shaw trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Alejandro Balde của Barcelona và Rayan Ait-Nouri của Manchester City là những cái tên từng được liên hệ và có thể tiếp tục nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.

Hàng công cũng là khu vực khiến Pochettino đau đầu. Chấn thương của Benjamin Sesko khiến Man United thiếu hụt phương án ghi bàn cho đến đầu năm mới. Vì vậy, HLV người Argentina muốn bổ sung một tiền đạo trong tháng Giêng.

Folarin Balogun của AS Monaco, người từng làm việc với Pochettino ở đội tuyển Mỹ, là một trong những ứng viên được nhắc đến. Ngoài ra, Dominic Calvert-Lewin của Leeds và Ivan Toney, hiện khoác áo Al-Ahli sau thời gian thi đấu tại Brentford, cũng nằm trong danh sách những chân sút được liên hệ với Man United.

Tuy nhiên, Man United rất khó chiêu mộ Toney bởi mức lương lên tới 500.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, Leeds đang muốn gia hạn hợp đồng với Calvert-Lewin, cầu thủ nhận mức đãi ngộ khoảng 180.000 bảng mỗi tuần.

Bên cạnh kế hoạch chuyển nhượng, Man United còn đang theo đuổi một vụ việc liên quan đến trận thua Liverpool. Đội chủ sân Old Trafford đã gửi thông báo lên Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) về ý định kháng cáo tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Leny Yoro.

Trung vệ người Pháp bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 8 tại Anfield sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak ngay sát vòng cấm. Trọng tài Sam Barrott lập tức rút thẻ đỏ, trước khi Dominik Szoboszlai thực hiện thành công quả đá phạt, ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Manchester United cho rằng Yoro không ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương, bởi thủ môn Senne Lammens đã kịp chạm bóng trước đó. Đội bóng hy vọng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẽ chấp thuận kháng cáo và xóa án treo giò một trận dành cho trung vệ này.

Nếu kháng cáo thành công, Yoro có thể trở lại đội hình Manchester United trong cuộc tiếp đón Brentford tại Old Trafford ở vòng 12 Premier League vào cuối tuần này.

PHẠM QUANG