Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez thông báo với Hội đồng rằng Copa America 2028 sẽ được tổ chức tại Mỹ - đây sẽ là lần thứ 3 giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển của bóng đá Nam Mỹ diễn ra trên đất Mỹ.

Copa America 2028 sẽ được tổ chức tại Mỹ

Chủ tịch Alejandro Dominguez đã thông báo quyết định này tới đại diện của 10 liên đoàn thành viên tại một cuộc họp Hội đồng CONMEBOL ở Barranquilla (Colombia). Hiện tại, CONMEBOL vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Lựa chọn này đi ngược lại với cơ chế luân phiên đăng cai thường thấy của CONMEBOL. Trước đó, Ecuador - quốc gia từng tổ chức giải đấu này vào năm 1993 - được xem là ứng viên phù hợp nhất để đăng cai vào năm 2028.

Dù từng có những vấn đề phát sinh từ công tác tổ chức, tuy nhiên, xét về khía cạnh thương mại, việc quay trở lại Mỹ là một quyết định khó có thể phủ nhận về tính hiệu quả. Giải đấu gần nhất diễn ra tại Mỹ năm 2024 đã thu hút hơn 1,5 triệu khán giả, với lượng người xem đông đảo tại các sân vận động NFL (Bóng bầu dục) trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là trong cộng đồng người Mỹ Latinh.

Giải đấu kỷ niệm 100 năm vào năm 2016 - lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ - cũng đạt được thành công lớn về mặt thương mại. Đối với các liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, vốn nhiều đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, việc tổ chức giải đấu tại Mỹ sẽ mang lại nguồn thu lớn hơn nhiều so với việc tổ chức tại quê nhà.

Mỹ là quốc gia duy nhất bên ngoài Nam Mỹ từng đăng cai giải đấu này. Nếu tiếp tục tổ chức vào năm 2028, Mỹ sẽ nối dài chuỗi sự kiện đáng chú ý của mình. Quốc gia này cũng gây ấn tượng sau khi đã tổ chức giải FIFA Club World Cup vào năm 2025, đồng đăng cai World Cup 2026 mùa hè năm nay, và dự kiến ​​sẽ sớm được xác nhận là đồng chủ nhà của giải World Cup nữ 2031 cùng với Mexico, Costa Rica và Jamaica.

Hiện tại, thời gian, địa điểm và thể thức thi đấu cho giải Copa America 2028 tại Mỹ vẫn chưa được ấn định. Giải đấu năm 2024 có sự tham gia của 16 đội, trong đó có 6 đội từ khu vực CONCACAF (bao gồm cả Mỹ). Các quốc gia thuộc CONCACAF dự kiến ​​sẽ tiếp tục tham gia thông qua một quy trình vòng loại, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Việc sắp xếp lịch trình có thể sẽ gặp khó khăn. Thế vận hội Los Angeles sẽ khởi tranh vào ngày 14-7-2028, trùng với ngày diễn ra trận chung kết Copa America 2028, khiến 2 sự kiện này phải cạnh tranh về sân vận động, nguồn lực an ninh và sự chú ý của công chúng trong cùng một khoảng thời gian mùa hè.

LINH SƠN