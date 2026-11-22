Tiền vệ Sandro Tonali bất ngờ vắng mặt trong đội hình Tottenham Hotspur ở trận thắng Ipswich Town 2-0 với các pha lập công của Luca Williams-Barnett và Dominic Solanke.

Williams-Barnett, bên trái, ăn mừng cùng các cầu thủ Tottenham (Ảnh: THX)

Trước đó, HLV Roberto De Zerbi của Tottenham thông báo vào hôm thứ Sáu rằng cả James Maddison, Savio, Lucas Bergvall và Destiny Udogie đều đã bình phục, sẵn sàng cho trận tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà.

Tottenham bước vào trận gặp Ipswich Town sau thất bại 0-1 trước Leeds United tại Elland Road. Vì vậy, Roberto De Zerbi cùng các học trò của mình rất quyết tâm tìm lại cảm giác giành chiến thắng.

Vị chiến lược gia 47 tuổi này quyết định để Maddison và Udogie đá chính, trong khi Savio và Bergvall ngồi dự bị. Tuy nhiên, một sự vắng mặt đáng chú ý trong đội hình chính là tiền vệ 26 tuổi người Ý - Tonali.

Tonali, bản hợp đồng kỷ lục của CLB, đá chính cả 10 trận tại Premier League cho Tottenham từ đầu mùa giải đến nay, nhưng anh không đủ thể lực để góp mặt trong trận đấu hôm qua, thứ Bảy 21-11.

Khi được hỏi về lý do tiền vệ trung tâm này buộc phải vắng mặt, De Zerbi chia sẻ với các phóng viên và được trang tin Football London dẫn lời lại rằng: “Tonali đã bị ốm trong vài ngày qua”.

Cầu thủ 26 tuổi quê ở Lodi đá chính cả 2 trận đấu của đội tuyển Ý tại Nations League trong đợt tập trung quốc tế vừa qua, nhưng chỉ thi đấu được 62 phút trong trận thua 1-2 trước Bỉ vào Chủ nhật tuần trước.

Trong lúc Tonali vắng mặt, cựu cầu thủ của Chelsea Conor Gallagher đã được tin tưởng trao cơ hội sát cánh cùng Mateus Fernandes ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Gallagher và Fernandes đã phối hợp rất ăn ý, hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến trước CLB Ipswich. Cùng với Maddison, họ đã kiểm soát tốt lối chơi giàu thể lực và các tình huống phản công từ phía đội khách.

Có thể nói, dù thiếu vắng Tonali, Tottenham vẫn vận hành ổn thỏa lối chơi của mình nhờ vào màn trình diễn ấn tượng của Gallagher và Fernandes trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Tonali sẽ có hơn 1 tuần để hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Sunderland.

Dù Sunderland đang nằm trong nhóm xuống hạng, họ vẫn là đối thủ nguy hiểm khi chơi trên sân nhà và chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV De Zerbi. Vì vậy, việc Tonali kịp trở lại cho trận đấu này sẽ là một tin rất vui.

Tuy nhiên, có một cầu thủ gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu tại sân Stadium of Light là Savio. Cầu thủ người Brazil đã này vào sân thay cho Williams-Barnett ở phút 64, khi Spurs đang dẫn trước Ipswich 2-0.

Đáng tiếc là anh đã gặp vấn đề về thể chất và buộc phải rời sân ở phút 89. HLV De Zerbi xác nhận Savio tái phát chấn thương cơ, đồng nghĩa với việc cầu thủ chạy cánh này sẽ phải tiếp tục ngồi ngoài một thời gian nữa.

Đ.Hg.