HLV trưởng đội tuyển Đức, Jurgen Klopp, cho biết ông cảm thấy đội bóng của mình đang hướng tới điều gì đó đặc biệt sau chiến thắng 5-0 trước Hà Lan tại UEFA Nations League diễn ra ở Berlin vào rạng sáng thứ Ba.

Đội tuyển Đức trong trận thắng Hà Lan (Ảnh: THX)

Đội tuyển Đức khép lại vòng bảng Nations League ở vị trí dẫn đầu bảng A2 sau chiến thắng 5-0 trước Hà Lan. Từ vị trí thứ ba trước trận đấu, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã tạo cú bứt phá ngoạn mục nhờ các pha lập công của Derry Scherhant, Florian Wirtz (cú đúp), Nico Schlotterbeck và Brajan Gruda, qua đó giành vé vào tứ kết.

Cựu HLV Liverpool được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Đức vào mùa hè, sau khi Mannschaft trải qua kỳ World Cup thứ ba liên tiếp phải dừng bước từ rất sớm.

Được giao trọng trách vực dậy đội tuyển Đức sau giai đoạn sa sút, đồng thời nhận bản hợp đồng kéo dài đến hết Euro 2028 và World Cup 2030, Klopp tin tưởng đội bóng của ông đủ khả năng tạo nên những dấu ấn lớn trong tương lai.

Klopp chia sẻ với đài ARD rằng chiến thắng này sẽ giúp mọi người rời sân với nụ cười, đồng thời củng cố niềm tin vào đội tuyển Đức trong ít nhất 3-4 tháng tới. Theo ông, người hâm mộ sẽ bắt đầu tin tưởng Mannschaft thực sự có thể bắt đầu tạo ra điều đặc biệt.

“Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, những con người tuyệt vời!”, Nhà cầm quân 59 tuổi nói và nhấn mạnh, “Các cầu thủ thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên về màn trình diễn của bản thân”.

Đức đã chơi rất xuất sắc trong một số thời điểm khi họ đánh bại Hà Lan, đội bóng vẫn chưa thua trận nào ở Nations League mùa này, trước sự chứng kiến của 71.765 khán giả nhà.

Florian Wirtz ghi 2 bàn, trong khi đó Gruda ghi bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 ở phút thứ 77. Cầu thủ thuộc biên chế CLB RB Leipzig Gruda cũng có thêm 2 kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, đem lại chiến thắng đậm nhất cho tuyển Đức từ khi họ đánh bại Curacao 7-1 ở World Cup 2026.

Trận đấu rạng sáng nay diễn ra 150 ngày sau thất bại của Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup và Klopp đã ca ngợi hiện tại và tương lai của đội hình này: “Chúng tôi có một số cầu thủ xuất sắc ở đây và thế hệ tiếp theo cũng đang trưởng thành”.

Đối thủ tiếp theo của Đức ở tứ kết Nations League 2026-2027 vẫn chưa rõ ràng, với lễ bốc thăm ở Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào thứ Sáu. Đối thủ của "cỗ xe tăng" Đức có thể là nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, hoặc Bồ Đào Nha "hậu Ronaldo", hay Bỉ khi Lukaku đã giải nghệ.

“Tôi đã xem qua danh sách rồi. Đó thật sự là một nhóm đối thủ rất mạnh. Tôi rất mong chờ trận đấu sắp tới”, Kopp cho biết.

Xếp hạng bảng A2

1-Đức 11 điểm Hiệu số 11-3 2-Hà Lan 11 điểm Hiệu số 14-10 3-Hy Lạp 11 điểm Hiệu số 6-10 4-Serbia 0 điểm Hiệu số 4-12

Hai đội Đức và Hà Lan giành vé vào tứ kết Nations League 2026-2027. Hy Lạp trụ lại League A của Nations League 2028-2029. Serbia tranh play-off

Đ.Hg.