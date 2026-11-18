Triều đại Mauricio Pochettino trên cương vị HLV tuyển Mỹ đã chính thức khép lại sau chiến thắng 2-0 trước Haiti, với khoảnh khắc ấn tượng nhất là cú xe đạp chổng ngược ghi bàn của Christian Pulisic!

Triều đại của HLV Pochettino với tuyển Mỹ đã kết thúc (Ảnh: THX)

Ngoài ra, tiền đạo trẻ Julian Hall cũng ghi bàn thắng thứ 5 trong 6 trận đấu, giúp Mỹ giành chiến thắng chung cuộc 8-0, sau cả 2 lượt trận tứ kết đi và về tại CONCACAF Nations League ở Cincinnati.

Chỉ vài giờ sau tiếng còi mãn trận, Pochettino dự kiến sẽ bay đến Anh để tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Man United. HLV này đã trao đổi những cái ôm, những câu chuyện và nụ cười với các cầu thủ và nhân viên trên sân sau trận đấu.

“Chúng tôi muốn kết thúc một cách tốt đẹp... Tất nhiên là rất khó khăn, vì nó đầy cảm xúc. Bởi vì tôi thực sự yêu quý những người này. Tôi yêu các cầu thủ, tôi yêu cả BHL của tuyển Mỹ”, Pochettino nói.

Thừa nhận đã rơi nước mắt vài phút trước buổi họp báo cuối cùng ở đội tuyển Mỹ, Pochettino nói thêm: “Sự kết nối với người hâm mộ thực sự đã chạm đến trái tim tôi. Tôi rất biết ơn. Tôi sẽ luôn biết ơn về cách mọi người đối xử với chúng tôi ở đất nước này”.

Pochettino, người đã dẫn dắt tuyển Mỹ vào vòng 16 đội tại World Cup trên sân nhà mùa hè này, chọn một đội hình mạnh cho trận đấu cuối cùng của mình và những ngôi sao được ông ưu ái dường như quyết tâm tiễn HLV của họ bằng chiến thắng với cường độ cao.

Weston McKennie đã bỏ lỡ 2 cơ hội tốt từ đầu, trước khi kiến ​​tạo ở phút 25 trong bàn mở tỷ số của Pulisic. Pulisic cướp bóng ở giữa sân và bứt tốc bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trong. McKennie tạt bóng trở lại vòng cấm từ bên phải và Pulisic thực hiện một cú sút kiểu xe đạp chổng ngược đưa bóng bật vào cột dọc rồi đi vào lưới.

Hall nhân đôi cách biệt ở phút 43. Phút 54, McKennie lại một lần nữa kiến ​​tạo trong bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hall, người ghi bàn trong cả 4 trận ra sân chính thức cho tuyển Mỹ. Tiền vệ phòng ngự Sebastian Berhalter nhận thẻ vàng vì pha vào bóng trượt, khiến anh không thể tham gia trận bán kết tháng 3 năm sau.

Những thử thách khó khăn hơn đang chờ đợi Pochettino, khi ông kết thúc triều đại với đội tuyển Mỹ và chuẩn bị cho một hành trình mới ở Man United, đội bóng đang xếp thứ 18 tại Premier League và sẽ đối đầu với đối thủ truyền kiếp Liverpool vào Chủ nhật.

Pochettino dự kiến ​​sẽ đến thẳng khu huấn luyện Carrington. Chia sẻ với TNT Sports, ông cho biết: “Chúng tôi biết tình hình hiện tại không xứng đáng với một CLB như Manchester United”.

Khi được người dẫn chương trình trêu chọc về sự thống trị gần đây của Manchester City, Pochettino đáp lại một cách hài hước: “Không đời nào. Các bạn sẽ thấy. Hãy cho tôi thời gian và mọi thứ sẽ thay đổi”.

Đ.Hg.