Thất bại 1-4 trước Bỉ tại UEFA Nations League 2026-2027 không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực mà đội tuyển Italy đã thể hiện trong thời gian qua.

Nicolo Barella (phải) là trụ cột của tuyển Italy. Ảnh: THX

Hướng đến tương lai, có sáu cầu thủ được kỳ vọng trở thành bộ khung quan trọng của tuyển Italy, trong hành trình chinh phục những giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup 2030.

Ở trận đấu diễn ra tại sân King Baudouin (Brussels) ngày 16-11, Italy khởi đầu đầy hứa hẹn khi Pio Esposito ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách nhanh chóng bị xóa bỏ. Bỉ liên tiếp ghi ba bàn trong vòng 11 phút của hiệp một nhờ công Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy và Jeremy Doku. Đến phút 88, Diego Moreira ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả này khiến Italy đánh mất vị trí dẫn đầu bảng đấu, tụt xuống thứ ba sau Bỉ và Pháp, qua đó không thể giành quyền vào tứ kết Nations League. Dù vậy, Azzurri vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận khi giành 10 điểm sau năm trận gần nhất ở vòng bảng, trong bảng đấu có sự góp mặt của Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Italy đang sở hữu sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ giàu triển vọng và các nhân tố đã khẳng định được đẳng cấp. Sáu cái tên được lựa chọn gồm Gianluigi Donnarumma, Pio Esposito, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Alessandro Bastoni và Michael Kayode.

Donnarumma và Esposito là điểm tựa quan trọng

Gianluigi Donnarumma tiếp tục được xem là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch dài hạn của đội tuyển Italy. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đẳng cấp đã được khẳng định, thủ môn thuộc biên chế Man City được kỳ vọng tiếp tục đảm nhiệm vai trò bảo vệ khung thành và tạo điểm tựa cho hàng phòng ngự tuyển Italy.

Trong khi đó, Pio Esposito đang mang đến niềm hy vọng mới trên hàng công. Phong độ tích cực cùng khả năng ghi bàn giúp tiền đạo trẻ trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của Azzurri.

Bàn thắng vào lưới Bỉ là minh chứng cho tiềm năng của Esposito. Anh được kỳ vọng sẽ phát triển thành nhân tố chủ chốt, góp phần giải quyết bài toán hàng công của Italy trong những năm tới.

Bên cạnh Donnarumma và Esposito, Nicolo Barella, Sandro Tonali và Alessandro Bastoni cũng là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội tuyển Italy.

Barella nổi bật với khả năng hoạt động rộng, nền tảng thể lực và sự linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Anh có thể tham gia tổ chức lối chơi, hỗ trợ đồng đội và trực tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Tonali mang đến khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, điều tiết nhịp độ và phân phối bóng. Sự kết hợp giữa Barella và Tonali được kỳ vọng giúp tuyến giữa Italy duy trì sự cân bằng và nâng cao khả năng kiểm soát trận đấu.

Ở hàng phòng ngự, Bastoni là cái tên đáng tin cậy nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp và triển khai bóng từ tuyến dưới. Trung vệ này được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Azzurri.

Donnarumma là nhân tố không thể thiếu ở tuyển Italy. Ảnh: THX

Kayode - Lựa chọn hàng đầu bên cánh phải

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Michael Kayode. Hậu vệ phải trẻ này được đánh giá có nhiều tiềm năng và có thể trở thành lựa chọn số một của đội tuyển Italy ở vị trí hành lang phải trong những năm tới.

Với khả năng hoạt động năng động, hỗ trợ tấn công và tham gia phòng ngự, Kayode được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho tuyến dưới của Azzurri.

Sự góp mặt của sáu cầu thủ nói trên được xem là nền tảng để Italy xây dựng đội hình hướng đến các giải đấu quốc tế trong tương lai, đặc biệt là mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2030 sau 3 lần liên tiếp lỡ hẹn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Donnarumma, Barella, Tonali, Bastoni và sức trẻ của Esposito, Kayode có thể giúp đội tuyển tạo dựng bộ khung đủ sức cạnh tranh.

Dù thất bại trước Bỉ là kết quả đáng thất vọng, Italy vẫn có cơ sở để hướng về phía trước. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, trong khi những trụ cột duy trì được phong độ và bản lĩnh thi đấu.

World Cup 2030 vẫn còn là chặng đường dài, nhưng sáu cái tên trên có thể trở thành những nhân tố quan trọng trong tham vọng đưa bóng đá Italy trở lại vị thế hàng đầu thế giới.

PHẠM QUANG