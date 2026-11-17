Chiến thắng 5-0 trước Hà Lan không chỉ cho thấy sức mạnh của đội tuyển Đức mà còn đánh dấu màn trình diễn bùng nổ của tài năng trẻ mang áo số 10 Brajan Gruda.

Gruda gieo ác mộng cho hàng phòng ngự Hà Lan. Ảnh: THX

Trong lần thứ hai khoác áo đội tuyển Đức, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Brighton Brajan Gruda đã khiến hàng phòng ngự tuyển Hà Lan trải qua một trận đấu đáng quên.

Trận đấu cuối cùng bảng 2 UEFA Nations League, rạng sáng 17-11, Gruda trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Đức với hai pha kiến tạo và một bàn thắng giúp Đức thắng Hà Lan 5-0 và vượt qua chính đối thủ này để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý, những con số thống kê cho thấy màn trình diễn của cầu thủ trẻ này không đơn thuần đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Hai kiến tạo, tạo ra ba cơ hội và một bàn thắng

Hoạt động chủ yếu bên hành lang phải, Gruda liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Hà Lan bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý linh hoạt. Anh có hai đường kiến tạo và tạo ra ba cơ hội ghi bàn, ngang bằng Joshua Kimmich ở chỉ số cơ hội tạo ra.

Gruda góp công vào bàn mở tỷ số khi thực hiện tình huống đá phạt để Nico Schlotterbeck lập công. Sau đó, những pha di chuyển thông minh của anh tiếp tục kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho Florian Wirtz ghi bàn.

Đáng chú ý, đường chuyền tinh tế của Gruda cho Wirtz ở bàn thắng thứ ba tiếp tục cho thấy nhãn quan và khả năng xử lý bóng đầy sáng tạo.

Không chỉ giỏi kiến tạo, Gruda còn thường xuyên xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm. Anh có tới 13 lần chạm bóng trong vòng cấm Hà Lan, cho thấy khả năng xâm nhập và chọn vị trí rất đáng chú ý.

Những pha di chuyển không bóng của cầu thủ 22 tuổi khiến Jurrien Timber gặp nhiều khó khăn trong việc theo kèm. Gruda liên tục tìm cách khai thác khoảng trống, đặc biệt ở những tình huống bóng bật ra sau các pha dứt điểm.

Bàn thắng thứ năm của tuyển Đức là minh chứng rõ nét. Gruda có mặt đúng lúc, đúng chỗ để tận dụng cơ hội và khép lại ngày thi đấu đáng nhớ bằng pha lập công cho riêng mình.

Đội hình tuyển Đức trong trận thắng Hà Lan, trong đó Gruda mang áo số 10. Ảnh: THX

Tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá Đức

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tham gia xây dựng lối chơi của Gruda. Anh thực hiện thành công 29 đường chuyền, bằng với Florian Wirtz, trở thành một trong những cầu thủ tấn công có khả năng kết nối tốt nhất bên phía Đức.

Bên cạnh đó, Gruda còn tung ra ba cú sút, trong đó có một tình huống đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Điều này cho thấy anh không chỉ đóng vai trò kiến tạo mà còn sẵn sàng trở thành mũi nhọn trực tiếp đe dọa khung thành đối phương.

Hai kiến tạo, một bàn thắng, ba cơ hội tạo ra, 13 lần chạm bóng trong vòng cấm và 29 đường chuyền chính xác là những thống kê nổi bật trong màn trình diễn của Brajan Gruda.

Điều đáng nói hơn cả là sự toàn diện của cầu thủ trẻ 22 tuổi này. Gruda có thể tạo đột biến bằng kỹ thuật cá nhân, kết nối các tuyến, khai thác khoảng trống và trực tiếp ghi bàn.

Chiến thắng trước Hà Lan vì thế có thể trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Gruda ở đội tuyển Đức. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, cầu thủ thuộc biên chế Brighton hoàn toàn có thể trở thành một nhân tố đáng chờ đợi của Die Mannschaft trong những năm tới.

PHẠM QUANG