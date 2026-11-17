HLV Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina dự định thử nghiệm nhiều phương án khác nhau, trong bối cảnh đội 2 lần vào chung kết World Cup gần nhất phải thích nghi với sự vắng mặt của Lionel Messi cùng những trụ cột kỳ cựu khác.

HLV Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina, Ảnh: THX

Đội tuyển quốc gia Argentina nhận thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận giao hữu tại sân La Bombonera (Buenos Aires) vào ngày 13-11, trận đầu tiên kể từ khi huyền thoại Lionel Messi tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Messi vào tháng trước đã chơi trận quốc tế cuối cùng trong một trận giao hữu đầy cảm xúc trước Benin, khép lại sự nghiệp lẫy lừng với 207 lần khoác áo và 125 bàn thắng cho tuyển Argentina. Khi thiếu vắng siêu sao 39 tuổi, La Albiceleste đã gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Uruguay.

HLV Scaloni thừa nhận việc thay thế các nhân tố chủ chốt là một thách thức lớn: “Khác với giai đoạn trước, có lẽ hiện tại chúng tôi đã có nền tảng vững chắc hơn để bắt đầu khỏa lấp những khoảng trống mà các ngôi sao như Messi hay Angel Di Maria để lại - những cầu thủ thực sự không thể thay thế. Chúng tôi không thể thực sự thay thế họ vì họ thuộc nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

“Tuy nhiên, chúng tôi có thể cố gắng lấp đầy những khoảng trống đó bằng các cầu thủ trẻ, những người mà chúng tôi tin rằng sẽ gắn bó lâu dài với đội tuyển”, Scaloni nói thêm, “Đó chính là thách thức mà chúng tôi phải đối mặt: làm sao để đạt đến đẳng cấp cao nhất, dù tôi chưa biết khi nào điều đó mới xảy ra”.

HLV Scaloni cũng xác nhận thủ môn Emiliano Martinez sẽ trở lại trong trận giao hữu với Costa Rica vào ngày 17-11 (6 giờ sáng 18-11, giờ Việt Nam), sau khi anh bình phục chấn thương hàm nghiêm trọng. Việc đưa Martinez trở lại khung gỗ thay thế cho thủ môn Geronimo Rulli của Man City chỉ là một trong số những thay đổi mà Scaloni dự định thực hiện, sau thất bại 1-2 của đội trước Uruguay.

“Chúng tôi sẽ thực hiện 4 hoặc 5 sự thay đổi trong đội hình trận tới”, Scaloni chia sẻ, “Mọi thứ còn tùy thuộc vào buổi tập cuối cùng để xem phương án nào hiệu quả nhất, nhưng dự kiến ​​sẽ có khoảng 4 đến 5 vị trí được điều chỉnh. Emiliano sẽ ra sân. Thực tế, cậu ấy có thể đã đủ khả năng thi đấu ở trận trước gặp Uruguay, nhưng làm vậy sẽ rất mạo hiểm. Việc chờ thêm 3 ngày là một quyết định thận trọng”.

Martinez phải trải qua ca phẫu thuật hàm sau pha va chạm với hậu vệ Jarrad Branthwaite của Everton trong chiến thắng 2-0 của Chelsea vào ngày 16-10. Dù đã trở lại tập luyện với mặt nạ bảo vệ chỉ 2 tuần sau đó, HLV Xabi Alonso của Chelsea vẫn quyết định không điền tên anh vào đội hình xuất phát trong trận thua Sunderland hôm 8-11, với lý do việc để anh ra sân trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia là “quá vội vàng và đầy rủi ro”.

LINH SƠN