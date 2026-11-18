Sau một mùa hè đầy biến động với những tin đồn chuyển nhượng và sự sa sút thể lực trông thấy, Vinicius đang từng bước vượt qua áp lực tại Real Madrid. Cú hat-trick lịch sử trong màu áo tuyển Brazil vào lưới Singapore đang trở thành điểm tựa vững chắc cho màn tái xuất của ngôi sao 26 tuổi.

Vinicius tìm lại niềm vui từ tuyển Brazil trong trận thắng Singapore 7-0 . Ảnh THX

Bước ngoặt từ sự dũng cảm thừa nhận sai lầm

Lời thú nhận thẳng thắn của Vinicius trước trận giao hữu với Singapore được xem là bước đi quan trọng nhất của ngôi sao này trong nhiều tháng qua. Tiền đạo cánh người Brazil công khai thừa nhận anh đã không chuẩn bị thể lực tốt nhất cho mùa giải mới.

Việc Vinicius dành quá nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau World Cup, lơ là các bài tập cường độ cao trong kỳ nghỉ hè, cộng với những xao nhãng xung quanh thương thảo hợp đồng và sự chèo kéo từ Arsenal, đã khiến chân sút số 7 trở lại hội quân trong tình trạng vượt cân và thiếu cảm giác bóng.

Hoàn cảnh của Vinicius gợi nhớ đến bài học từ Eden Hazard tại Bernabeu khi cựu sao Chelsea từng sa sút phong độ vì tăng cân sau kỳ nghỉ. Dù chưa rơi vào kịch bản tồi tệ như ngôi sao người Bỉ, Vinicius phải đối mặt với áp lực khốc liệt khi Real Madrid chiêu mộ Yan Diomande với mức giá kỷ lục 125 triệu euro. Tân binh người Bờ Biển Ngà liên tục tỏa sáng bên hành lang trái, đẩy Vinicius lên băng ghế dự bị. Áp lực càng gia tăng khi anh nhận án treo giò 4 trận tại La Liga khiến đà hồi phục phong độ bị ngắt quãng.

"Cơn mưa bàn thắng" trong màu áo Selecao

Trong bối cảnh bế tắc tại CLB, đợt tập trung với tuyển Brazil ở FIFA Days tháng 11 đã trở thành cứu cánh hoàn hảo cho Vinicius. Sự hiện diện của HLV Carlo Ancelotti, người thầy luôn dành cho anh tình cảm đặc biệt và từng che chở anh trước những sóng gió truyền thông cùng nạn phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha, đã giải phóng hoàn toàn tâm lý cho tiền đạo này.

Dù Brazil thất thủ 2-3 trước Nhật Bản, Vinicius vẫn thi đấu bùng nổ với một cú đúp đẳng cấp. Ngay sau đó, trong chiến thắng 7-0 trước Singapore tại Kallang, anh tạo nên cột mốc lịch sử khi lập cú hat-trick đầu tiên cho Brazil chỉ trong vòng 12 phút (ghi bàn ở các phút 8, 14 và 20). Đây là cú hat-trick thứ 5 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh (4 tại Real Madrid), nâng thành tích cá nhân lên 13 bàn thắng sau 20 trận dưới thời Ancelotti.

Khát khao thi đấu của Vinicius thể hiện rõ khi anh tỏ ra không hài lòng lúc bị rút ra nghỉ ở phút 59. Với màn trình diễn chói sáng cùng 5 bàn thắng sau 2 trận giao hữu đã xua tan những hoài nghi về khả năng dứt điểm của Vinicius. Hơn cả những con số, yếu tố then chốt giúp anh vượt qua giai đoạn tồi tệ chính là sự thấu hiểu và bảo vệ từ tập thể. Hậu vệ Marc Cucurella công khai lên tiếng đập tan những chỉ trích nhắm vào anh, trong khi đồng đội cũ Karim Benzema gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng trên mạng xã hội: "Số 1 mãi mãi".

Về phía Real Madrid, HLV Mourinho cũng chủ động áp dụng liệu pháp tâm lý khéo léo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ủng hộ tuyệt đối từ các đồng đội đối với Vinicius, đồng thời sử dụng anh thường xuyên tại Champions League. Khi án treo giò 4 trận tại La Liga chính thức hết hiệu lực trước cuộc đối đầu với Celta Vigo cuối tuần này, Vinicius đã sẵn sàng trở lại với hình thể thon gọn, sự tự tin cao độ và khao khát đòi lại vị thế vốn có tại Santiago Bernabeu.

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