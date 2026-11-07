Mourinho không dành ngoại lệ cho Vinicius

HLV Jose Mourinho cảnh báo Vinicius Junior sẽ không đương nhiên giành lại được vị trí trong đội hình Real Madrid sau khi mãn hạn treo giò tại giải quốc nội, trong bối cảnh phong độ gần đây của tiền đạo người Brazil đang sa sút quá nhiều.

Yan Diomande (trái) đe dọa chiếm luôn vị trí của Vinicius Junior. Ảnh: THX

Vinicius sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách tới sân của Valencia vào ngày 7-11, khi anh chấp hành nốt án phạt cấm thi đấu 4 trận sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Villarreal tháng trước. Tuy nhiên, Real Madrid đã toàn thắng cả 3 trận tại giải quốc nội kể từ khi cầu thủ 26 tuổi này bị truất quyền thi đấu - lần lượt đánh bại Sevilla (4-1), Barcelona (2-1) và Racing Santander (3-0).

Tân binh Yan Diomande đã chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng thay thế vị trí của Vinicius, với thành tích 4 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trong 6 lần ra sân gần nhất. Dù HLV Mourinho từng công khai bảo vệ Vinicius, nhưng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khẳng định rõ ràng về các ưu tiên của mình.

“Đối với tôi, tập thể là quan trọng nhất”, Mourinho nói. “Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn hại đến đội bóng chỉ để ưu ái một cá nhân. Khi Vinicius trở lại trạng thái bình thường và sẵn sàng thi đấu, tôi sẽ cân nhắc cách sắp xếp”.

“Tôi phải làm mọi thứ để các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất. Tôi luôn tin tưởng vào tiềm năng thực sự của họ. Một cầu thủ kém thì dù cố gắng thế nào cũng khó cải thiện, còn một cầu thủ giỏi, ngay cả khi trải qua giai đoạn sa sút, vẫn luôn có cơ hội để tìm lại phong độ vốn có. Các đồng đội vẫn luôn ủng hộ Vinicius hết mình, và chúng tôi đặt trọn niềm tin vào cậu ấy. Nhưng suy cho cùng, khi phải đưa ra quyết định, lợi ích của tập thể vẫn phải được đặt lên hàng đầu”.

Vinicius đã được xếp đá chính trong trận đấu tại Champions League trên sân của AEK Athens hồi giữa tuần, nhưng màn trình diễn của anh tiếp tục vấp phải sự chỉ trích. Trong một trận đấu mà Real Madrid có tới 2 lần bị đối thủ dẫn trước, Vinicius đã bị thay ra ngay sau khi Jude Bellingham gỡ hòa 2-2. Anh đành ngồi trên băng ghế dự bị chứng kiến ​​Federico Valverde ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ.

Cuối tuần này, Real Madrid sẽ hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Mourinho thừa nhận rằng cách họ giành chiến thắng tại Hy Lạp cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện: “Tốt hơn là đừng để rơi vào thế phải lội ngược dòng. Giống như trận gặp Santander chẳng hạn, dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một thì tốt hơn nhiều. Việc phải lội ngược dòng vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Chúng tôi cần sự ổn định hơn ngay từ khi bắt đầu trận đấu”.

Trước vòng đấu thứ 12 tại La Liga, Real Madrid đang đứng thứ 3 với 3 điểm kém hơn ngôi đầu của Barcelona. Một chiến thắng sẽ giúp họ bắt kịp đội đầu bảng, ​​trước khi Barcelona có chuyến làm khách trên sân của đội xếp nhì bảng Atletico Madrid vào ngày 8-11.

HLV Mourinho cũng đã được hỏi về suy nghĩ của ông đối với cuộc đối đầu tại Metropolitano, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thẳng thắn thừa nhận: “Atletico gặp Barcelona ư? Tôi muốn cả 2 đội đều thua! Đáng tiếc là điều đó không thể xảy ra. Chắc chắn sẽ có đội phải mất điểm, và đó là tin tức tốt nhất có thể có”.

LINH SƠN