Trào lưu sử dụng miếng bảo vệ ống chân siêu nhỏ của nhiều cầu thủ Premier League đang gây lo ngại, đặc biệt trước nguy cơ chấn thương nghiêm trọng đối với các cầu thủ trẻ.

Matias Fernandez-Pardo khoe miếng bảo vệ ống chân nhỏ xíu. Ảnh chụp màn hình

Thay vì sử dụng những miếng bảo vệ ống chân có kích thước tiêu chuẩn, ngày càng nhiều cầu thủ chuyên nghiệp lựa chọn loại siêu mỏng, nhẹ và nhỏ gọn nhằm tạo cảm giác thoải mái khi thi đấu, đặc biệt là tại Premier League.

Tranh cãi bùng lên sau khi xuất hiện đoạn video Matias Fernandez-Pardo của Newcastle kéo tất xuống, để lộ miếng bảo vệ ống chân nhỏ và mỏng như một chiếc thẻ SIM. Hình ảnh này nhanh chóng gây phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Thực tế, Fernandez-Pardo không phải trường hợp cá biệt. Nhiều cầu thủ, đặc biệt là các tiền đạo và tiền vệ cánh, đang ưa chuộng loại bảo vệ siêu nhỏ. Trong khi đó, những cầu thủ như Dan Burn hay Virgil van Dijk vẫn trung thành với miếng bảo vệ có kích thước lớn hơn.

Xu hướng này xuất phát từ mong muốn giảm cảm giác vướng víu, giúp cầu thủ di chuyển linh hoạt và thoải mái hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo về tác hại của việc thu nhỏ miếng bảo vệ ống chân. Tiến sĩ David Abbasi, người điều hành phòng khám riêng và làm việc tại các trận đấu UFC, cho biết miếng bảo vệ quá nhỏ khiến phần lớn xương chày không được che chắn, dễ dẫn đến chấn thương khi va chạm trực tiếp.

Tiến sĩ David Abbasi chia sẻ thêm: “Miếng bảo vệ ống chân có kích thước, độ cứng phù hợp sẽ che phủ tốt hơn và giúp hấp thụ lực từ các cú đá, giảm nguy cơ bị bầm tím xương, rách da và có thể gãy xương. Xét về mặt chỉnh hình, miếng đệm nhỏ hơn sẽ đánh đổi sự bảo vệ để lấy sự thoải mái. Đối với các cầu thủ trẻ, tôi chắc chắn sẽ khuyên dùng miếng đệm ống chân tiêu chuẩn”.

Nữ MC, bình luận viên cầm miếng bảo vệ ống chân siêu nhỏ của Matias Fernandez-Pardo (phải). Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, quy định hiện hành của bóng đá (Luật 4.2) không quy định cụ thể kích thước, hình dạng hay chất liệu của miếng bảo vệ ống chân. Điều này tạo điều kiện để cầu thủ tự do lựa chọn những sản phẩm nhỏ gọn theo sở thích.

Tuy nhiên, nguy cơ chấn thương không phải chuyện lý thuyết. Hai năm trước, Alfie, một cầu thủ 15 tuổi của CLB Penistone Church tại Anh, đã bị gãy cả xương chày lẫn xương mác ở hai chân trong một pha tranh chấp bình thường. Thời điểm đó, Alfie chỉ sử dụng miếng bảo vệ có kích thước 3x9 cm.

Nghiên cứu được công bố năm 2018 trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hà Lan cũng cho thấy tỷ lệ chấn thương cẳng chân trong bóng đá giảm đáng kể sau khi quy định bắt buộc sử dụng miếng bảo vệ được áp dụng tại Hà Lan. Theo đó, tỷ lệ này giảm 20% trong giai đoạn 1996-2000 và tiếp tục giảm 25% trong giai đoạn 2001-2005.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng lưu ý không phải mọi trường hợp gãy chân đều xuất phát từ va chạm trực tiếp. Một số chấn thương nghiêm trọng xảy ra khi đinh giày mắc sâu xuống mặt cỏ, khiến chân bị giữ lại trong lúc cơ thể tiếp tục chuyển động.

Đội trưởng của Liverpool Virgil van Dijk cũng từng lên tiếng cảnh báo về trào lưu này: "Nếu bạn bị đá vào ống chân và miếng bảo vệ chỉ nhỏ bằng một chiếc AirPod, rõ ràng đó là vấn đề lớn".

Trong bóng đá đỉnh cao, việc các cầu thủ tìm kiếm lợi thế để cải thiện hiệu suất là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, xu hướng của các ngôi sao có thể ảnh hưởng đến cầu thủ trẻ, những người thường muốn bắt chước thần tượng mà chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro. Sự thoải mái khi thi đấu là lựa chọn cá nhân, nhưng đánh đổi khả năng bảo vệ cơ thể để có thêm chút linh hoạt có thể là quyết định gây tổn hại lớn trong tương lai.

PHẠM QUANG