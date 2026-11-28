HLV Jose Mourinho đã gọi Jude Bellingham là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình”, nhưng ông từ chối so sánh tiền vệ ngôi sao người Anh với huyền thoại Real Madrid Zinedine Zidane.

HLV Jose Mourinho. Ảnh: THX

Bellingham đang khoác chiếc áo số 5 từng gắn liền với Zidane tại Real Madrid, đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng ngược dòng 5-1 của đội trước PSV Eindhoven tại Champions League hôm thứ Ba. Mùa giải này, Bellingham đã ghi được 7 bàn thắng, chỉ còn kém thành tích của cả mùa giải trước đúng 1 bàn.

Các con số thống kê đang dần tiệm cận với hiệu suất tấn công mà anh từng thể hiện trong mùa giải đầu tiên tại thủ đô Tây Ban Nha. Mùa giải 2023-2024, Bellingham đã ghi 23 bàn và có 13 pha kiến ​​tạo từ vị trí tiền vệ, góp công lớn giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu: La Liga và Champions League. Phong độ của tiền vệ 23 tuổi đã giúp Real Madrid dẫn đầu bảng Champions League, bám sát Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga, với khoảng cách 3 điểm giữa 2 đội trước khi vòng đấu thứ 14 diễn ra.

“Tôi không thích so sánh các cầu thủ thuộc những thế hệ khác nhau”, Mourinho đáp khi được yêu cầu đặt Bellingham lên bàn cân với Zidane. “Zidane là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thế hệ của anh ấy. Jude hiện cũng đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Tôi không thích việc so sánh như vậy”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa từng để Kylian Mbappe - người đã ghi 19 bàn thắng và có 5 pha kiến ​​tạo sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này - ngồi dự bị từ đầu trận ở mùa giải này, trong khi Bellingham mới chỉ một lần rơi vào tình cảnh đó. Bellingham và Mbappe là 2 cầu thủ của Real Madrid có số phút thi đấu nhiều nhất tại La Liga mùa này - lần lượt 1047 và 1163 phút.

“Lý do Kylian và Jude được ra sân nhiều như vậy không phải vì tên tuổi của họ hay vì bất kỳ quy định nào”, Mourinho giải thích. “Đó là nhờ màn trình diễn của họ. Khi màn trình diễn của họ vượt xa những gì các cầu thủ khác có thể làm được, đó chính là sự khác biệt. Chúng tôi hiểu rõ sự khác biệt khi có Jude trên sân và khi không có cậu ấy”.

Trước câu hỏi về tình trạng của các ngôi sao trên hàng công, Mourinho cũng gửi thông điệp rõ ràng tới Mbappe, Bellingham và cả Vinicius Junior, người đang sa sút và có nguy cơ đánh mất vị trí vào tay tân binh Yan Diomande. Ông nhấn mạnh, tất cả họ phải tuân theo các tiêu chí lựa chọn đội hình giống như những cầu thủ còn lại. “Nếu một ngày nào đó họ phải ngồi dự bị và cảm thấy không vui, thì đó là vấn đề của họ”, cựu HLV của Chelsea và Man United nói thêm.

Real Madrid có cơ hội bắt kịp điểm số 36 với Barcelona khi ra sân trước tại La Liga, tiếp đón với đội đang xếp giữa bảng Alaves trên sân Santiago Bernabeu vào ngày 28-11.

LINH SƠN