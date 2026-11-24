Thibaut Courtois khẳng định rất tự hào khi gia hạn hợp đồng mới với CLB mà mình luôn mong muốn được kết thúc sự nghiệp tại đây, nhưng từ chối trả lời câu hỏi liệu anh có phải là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Real Madrid hay không.

Thủ thành Thibaut Courtois. Ảnh: THX

Vào ngày 19-11, Real Madrid thông báo thủ môn Thibaut Courtois sẽ tiếp tục ở lại đến năm 2028 - thời điểm ngôi sao người Bỉ bước sang tuổi 36. Courtois, người từng khoác áo Genk, Atletico Madrid và Chelsea, gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào năm 2018. Trong 9 mùa giải tại Santiago Bernabeu, anh có 348 lần ra sân và giành được 14 danh hiệu.

Courtois mới đây chia sẻ về việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid: “Tôi rất vui và tự hào khi ký tiếp hợp đồng thêm một năm nữa. Mục tiêu của tôi là kết thúc sự nghiệp tại đây, chỉ cần tôi giữ được sức khỏe tốt. Tôi rất mừng vì CLB đặt niềm tin vào mình. Champions League là một đấu trường khắc nghiệt, và với thể thức hiện tại, mọi thứ đều trở nên khó đoán hơn. Tôi đã giành được 2 danh hiệu và hy vọng sẽ còn giành thêm nhiều chiếc cúp nữa”.

Một thống kê quan trọng kể từ khi Courtois chuyển đến Real Madrid: đối thủ cần thực hiện khoảng 20 cú sút trúng đích từ bên ngoài vòng cấm mới có thể ghi được một bàn thắng vào lưới ngôi sao người Bỉ. Kể từ khi gia nhập Real Madrid vào năm 2018, Courtois đã phải đối mặt với 255 cú sút từ khoảng cách này tại La Liga, trong đó anh cản phá thành công 242 lần. Thông thường, các cú sút xa là tình huống mà thủ môn có lợi thế hơn, nhưng ngay cả như vậy, việc Courtois chỉ để lọt lưới 13 bàn vẫn là một thành tích đáng kinh ngạc.

Courtois chia sẻ về việc liệu anh có phải là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Real Madrid hay không: “Đó không phải là điều tôi nên tự nhận xét. Tôi nghĩ mình cũng nằm trong nhóm đó, nhưng mỗi thời kỳ đều khác nhau. Bạn không thể so sánh ngày nay với những gì diễn ra cách đây 20 hay 30 năm. Tôi tự hào khi được là một phần lịch sử của Real Madrid”.

Courtois chia sẻ về những gì các tiền đạo nói khi anh ngăn cản họ ghi bàn: “Khi đối đầu với một tiền đạo, họ thường bảo tôi cao quá. Tôi biết mình tạo được sự nể trọng, và đó chính là điều tôi hướng tới. Có những pha cứu thua mà thực chất không hẳn là cứu thua theo cách thông thường. Đó là khi tôi băng ra, khiến tiền đạo đối phương phải điều chỉnh cú sút quá nhiều dẫn đến việc họ sút chệch khung thành. Bạn cứ thử hỏi các tiền đạo xem, họ biết khi đối mặt với tôi, họ buộc phải căn chỉnh cú sút kỹ lưỡng hơn, và đó là một lợi thế cho tôi”.

HLV Jose Mourinho bắt nhiệm kỳ thứ 2 tại Real Madrid đầy ấn tượng, đội đều đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga lẫn Champions League. Courtois nói về sự thay đổi của ông thầy từng dẫn dắt anh ở Chelsea: “HLV Mourinho hiện tại điềm tĩnh hơn nhiều so với thời còn ở Chelsea. Trước đây, ông ấy nóng tính và bộc trực hơn; cách thể hiện bản thân cũng khác.

Giờ đây, ông ấy bình tĩnh hơn và biết cách khơi dậy động lực cho cả đội. Dù đội có HLV thủ môn riêng, tôi vẫn hiểu rõ những gì ông ấy kỳ vọng ở mình. Tôi hiểu rất rõ về Mourinho, và điều đó thực sự có lợi cho tôi”.

LINH SƠN