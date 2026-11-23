Trung vệ Eric Garcia tiết lộ thông điệp của HLV Hansi Flick trong giờ nghỉ giữa hiệp giúp Barcelona ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn để giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal, trong một trận đấu đầy kịch tính tại Camp Nou.

HLV Hansi Flick. Ảnh: THX

Villarreal gây sốc khi ghi 2 bàn thắng sớm để nắm quyền kiểm soát trận đấu, trong khi cú sút phạt đền hỏng ăn của Lamine Yamal khiến người ta tưởng chừng như đây không phải là ngày của Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng đang dẫn đầu La Liga đã ghi liền 3 bàn thắng trong khoảng thời gian 11 phút ở hiệp 2 để lật ngược thế cờ và giành trọn 3 điểm.

Khi được hỏi về những gì HLV Hansi Flick đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ, Eric Garcia cho biết: “Ông ấy bảo chúng tôi hãy giữ đúng vị trí và tuân thủ vai trò của mình. Chúng tôi biết rằng một khi đã ghi được bàn thắng, đối thủ sẽ rất khó để ngăn cản chúng tôi. Chúng tôi ghi bàn thắng đầu tiên, rồi bàn thứ 2 đến gần như ngay lập tức. Với sự cổ vũ từ người hâm mộ tại Camp Nou, chúng tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn nữa.

Villarreal là đội bóng đẳng cấp Champions League với một HLV tuyệt vời. Họ chỉ cần 2 cơ hội là có được 2 bàn thắng. Nhưng sau đó, chúng tôi đã bừng tỉnh, bắt đầu triển khai lối chơi của mình, và đối thủ gần như không còn tạo ra được mối đe dọa nào nữa. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi đúng với phong cách mà lẽ ra chúng tôi phải luôn thể hiện”.

Eric Garcia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng này, giúp Barcelona tiếp tục giữ vững ngôi đầu La Liga với cách biệt 3 điểm: “Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng lớn. Villarreal là một đội bóng xuất sắc, và đây là một trận đấu đầy khó khăn sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, nhất là khi điều kiện gió không thuận lợi. Đôi khi chúng ta dễ chủ quan trong những trận đấu như thế này, cứ ngỡ mình sẽ thắng dễ dàng. Nhưng hôm nay là lời nhắc nhở rằng chẳng có gì là chắc chắn cả. Mỗi trận đấu đều đòi hỏi sự nỗ lực hết mình ngay từ phút đầu tiên”.

Barcelona đã giành được 36 điểm sau 13 vòng đấu tại La Liga mùa này. Chỉ có 2 lần trước đây họ đạt số điểm cao hơn ở cùng giai đoạn này, đó là các mùa giải 2012-2013 và 2013-2014 (cùng đạt 37 điểm). Họ đã ghi được 51 bàn thắng sau 13 vòng đấu mùa này. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Athletic Club ở mùa giải 1930-1931 (ghi 60 bàn) là có thành tích ghi bàn tốt hơn sau 13 vòng đấu đầu tiên.

Lần đầu tiên trong cùng một vòng đấu tại La Liga, cả Kylian Mbappe (Real Madrid) và Lamine Yamal (Barcelona) đều bỏ lỡ một quả phạt đền. Mbappe sút hỏng phạt đền trong trận gặp Celta Vigo vào thứ Bảy, trong khi Yamal cũng bỏ lỡ cơ hội tương tự trong trận gặp Villarreal. Nhưng với một pha kiến tạo vào Chủ nhật, Yamal đã góp dấu giày vào 8 bàn thắng trong các lần đối đầu với Villarreal tại La Liga (5 bàn thắng, 3 pha kiến ​​tạo) - đây là đối thủ mà anh đạt thành tích tốt nhất.

LINH SƠN