Chỉ sau 8 phút tại Anfield trong trận ra mắt Man United, HLV Pochettino đã phải trải qua một thực tế phũ phàng. Thất bại 0-4 trước Liverpool không chỉ làm tan biến hiệu ứng "thay tướng đổi vận", đẩy chiến lược gia người Argentina vào cuộc khủng hoảng nhân sự và chiến thuật trầm trọng.

HLV Pochettino. Ảnh THX

Quyết định nhân sự sai lầm

Pochettino nhận ấn kiếm tại Man United vào giữa tuần. Ngay trận đầu tiên, ông gây tranh cãi khi xếp Matthijs de Ligt đá chính ở vị trí trung vệ, đánh dấu lần xuất phát đầu tiên tại Premier League của trung vệ người Hà Lan sau 357 ngày nghỉ thi đấu. Việc cất cựu đội trưởng Harry Maguire trên băng ghế dự bị nhanh chóng biến thành thảm họa.

Phút thứ 8, De Ligt phán đoán sai đường chuyền dài của Ronald Araujo, bỏ quên Alexander Isak và đẩy Leny Yoro vào thế phải phạm lỗi. Thẻ đỏ cho Yoro cùng bàn thua ngay sau đó từ cú sút phạt của Dominik Szoboszlai đã đánh nát kế hoạch chiến thuật của Pochettino. Phút 21, ông buộc phải rút Bryan Mbeumo ra để tung Maguire vào vá hàng thủ.

De Ligt tiếp tục mắc lỗi ở các bàn thua sau đó. Thất bại này khiến Pochettino san bằng kỷ lục buồn 100 năm của HLV Lal Hilditch (thua Bolton 0-4 năm 1926) về trận thua đậm nhất trong trận ra mắt của một tân HLV Manchester United.

Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Pochettino kiên quyết bảo vệ học trò và phản đối quyết định rút thẻ đỏ: "Tôi không đồng ý với tấm thẻ đỏ vì Isak chưa kiểm soát được bóng. Leny chạy cùng cậu ấy và khi thấy bóng trôi về phía thủ môn, Isak đã chủ động dừng lại chờ tác động để ngã. Đó không bao giờ là pha phạm lỗi. Chúng tôi phải chơi thiếu người hơn 80 phút tại Anfield. Kế hoạch phá sản sau 8 phút nhưng điều tôi học được là các cầu thủ vẫn muốn chiến đấu".

Pochettino cũng bác bỏ những lo ngại về nguy cơ xuống hạng dù Man United xếp thứ 19 với 1 trận thắng sau 11 vòng:"Đây là bài kiểm tra rất tích cực. Ngay cả đội bóng mạnh nhất thế giới rơi vào hoàn cảnh chơi thiếu người từ phút thứ 8 tại đây cũng có thể thua 4 bàn hoặc hơn. Chúng tôi cần chấp nhận thực tế, đoàn kết và giữ đầu ngẩng cao hướng tới trận gặp Sporting Lisbon tại Champions League".

Hàng thủ Quỷ đỏ đã nhận 34 bàn thua mùa này, tệ nhất châu Âu. Khối công việc mà vị tân HLV 54 tuổi phải gánh vác để đưa Man United thoát khỏi nhóm nguy hiểm Premier League đang trở nên vô cùng gian nan.

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