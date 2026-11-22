Trận hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân St James' Park không chỉ khép lại chuỗi 21 trận liên tiếp không biết đến tỷ số hòa tại Premier League của Arsenal, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của thầy trò Mikel Arteta.

Trận đấu của hai nửa đối lập

Dù vẫn giữ đỉnh bảng với 6 điểm nhiều hơn Man City và Brighton, màn trình diễn hai mặt đối lập cùng chấn thương nghiêm trọng của thủ thành David Raya đã để lại nhiều âu lo sâu sắc cho Arsenal.

Trong 45 phút đầu tiên, Arsenal đã thể hiện hình ảnh của một nhà vô địch khi hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp Pháo thủ liên tục uy hiếp khung thành Newcastle. Sau các cơ hội bị bỏ lỡ – bao gồm cú sút dội khung gỗ của Noni Madueke và nỗ lực từ Bruno Guimaraes – thế bế tắc được phá vỡ ở phút 33. Từ đường chuyền dọn cỗ của Kai Havertz, Eberechi Eze tung cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số.

Thống kê Opta phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của đội khách trong hiệp một: Arsenal tung ra 11 cú sút (3 trúng đích), trong khi Newcastle chỉ có 3 lần dứt điểm không trúng mục tiêu và đúng 1 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Tuy nhiên, kịch bản đã xoay chuyển 180 độ sau giờ nghỉ. Quyết định thay 3 cầu thủ của HLV Matthias Jaissle (Livramento, Jacob Ramsey, Anthony Elanga) đã thắp lại ngọn lửa chiến đấu cho Newcastle. Sự chủ quan xuất hiện ở hàng thủ Arsenal. Phút 49, Martin Odegaard mắc lỗi tạo điều kiện để William Osula chuyền bóng cho Harvey Barnes dứt điểm san bằng tỷ số 1-1 với bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp. Đến phút 62, từ quả phạt góc của Lewis Hall và cú đánh đầu của Dan Burn, Malick Thiaw dứt điểm cận thành đưa Newcastle vượt lên 2-1.

Chỉ số của Arsenal Hiệp 1 Hiệp 2 Kiểm soát bóng 65,6% 67,3% Thắng tranh chấp 54,0% 46,3% Chạm bóng trong vòng cấm đối phương 18 6 Sút 11 2 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,38 0,10 Sút trúng đích 3 1 Bàn thắng 1 1 Trúng khung gỗ 1 0

Chấn thương David Raya và bài học tâm lý

Bi kịch của Arsenal trong hiệp hai chưa dừng lại ở bàn thua. Thủ thành David Raya – người giữ sạch lưới 7/10 trận đầu mùa – dính chấn thương vai nghiêm trọng sau pha va chạm với William Osula và phải ngậm ngùi rời sân. HLV Arteta thừa nhận đội bóng đang lo lắng chờ kết quả chụp MRI của anh.

Sau trận đấu, HLV Arteta thất vọng gọi kết quả này là "hai điểm bị đánh mất". Ông chỉ trích sự sụt giảm cường độ thi đấu: "Chúng tôi chơi xuất sắc trong hiệp một và đáng lẽ phải dẫn 3-0 hoặc 4-0. Nhưng ở hiệp hai, đội bóng thi đấu dưới tiêu chuẩn và tự trao niềm tin cho đối thủ". Các chuyên gia Sky Sports như Ian Wright và Jamie Redknapp cũng chỉ ra tuyến giữa với Declan Rice và Bruno Guimaraes đã để mất quyền kiểm soát khi đối phương áp sát.

Rất may là bản lĩnh của Arsenal vẫn còn đó. Ở phút 78, nhận đường chuyền từ Odegaard, Noni Madueke xử lý lắt léo rồi tung cú sút qua chân Dan Burn, đem về 1 điểm quan trọng. Bàn thắng này tiếp tục củng cố kỷ lục sân khách của Madueke: 14/18 bàn thắng của anh tại Premier League được ghi ngoài sân Emirates (78% – cao nhất lịch sử giải đấu với người ghi trên 10 bàn).

Dù không thể thắng trong 9 phút bù giờ, trận hòa vẫn giúp Arsenal duy trì khoảng cách 6 điểm ở đỉnh bảng khi Man City bị Fulham cầm chân 1-1. Thế nhưng, trận đấu tại St James' Park chính là bài học đắt giá cho Arsenal. Cần lưu ý Newcastle hiện đang trong cơn khủng khoảng thành tích nhưng họ vẫn khiến Arsenal khó nhọc.

LONG KHANG