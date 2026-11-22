Những cuộc đối đầu giữa Man United và Liverpool luôn tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Anh.

Salah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu giữa Man United và Liverpool. Ảnh: THX

Bên cạnh những trận cầu giàu cảm xúc, màn trình diễn của các chân sút cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn của một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Vào lúc 23 giờ 30 đêm nay, Liverpool sẽ gặp Man United trên sân nhà Anfield ở vòng 11 Premier League.

Trước trận đấu, theo thống kê được Give Me Sport công bố, Mohamed Salah đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa Man United và Liverpool với 16 pha lập công sau 18 trận. Đáng chú ý, Ian Rush, chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Liverpool, chỉ có 3 lần lập công trước Man United, trong khi huyền thoại Quỷ đỏ Sir Bobby Charlton ghi được 4 bàn.

5. Dick Forshaw

Dick Forshaw là một trong những chân sút đáng chú ý của Liverpool trong thập niên 1920. Ông là cầu thủ duy nhất của Liverpool lập hai hat-trick trong các trận gặp Manchester United.

Cả hai lần Forshaw lập hat-trick đều diễn ra tại Anfield trong khoảng thời gian chưa đầy một năm. Tháng 10-1925, ông ghi ba bàn trong chiến thắng 5-0 của Liverpool trước Manchester United, đội bóng vừa trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh sau khi thăng hạng.

Một năm sau, Forshaw tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi ghi thêm ba bàn, giúp Liverpool đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2. Xen giữa hai trận đấu này, ông cũng ghi bàn trong chuyến làm khách của Liverpool tại Old Trafford vào tháng 3-1926.

4. Steven Gerrard

Steven Gerrard hiểu rõ ý nghĩa của sự kình địch giữa Liverpool và Man United ngay từ khi còn nhỏ. Gerrard từng kể lại câu chuyện mặc thử chiếc áo Manchester United số 7 của một người bạn và phản ứng không hài lòng từ cha mình.

“Ôi Chúa ơi, tôi cứ tưởng mình sẽ phải chuyển nhà! Lúc đó tôi mới chỉ là một đứa bé, nhưng tôi chắc chắn bố tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà vì mặc chiếc áo của Manchester United”, Gerrard chia sẻ.

Tinh thần cạnh tranh ấy được anh thể hiện xuyên suốt sự nghiệp tại Anfield. Dù từng có một số khoảnh khắc đáng quên, trong đó có chiếc thẻ đỏ chỉ 38 giây sau khi vào sân thay người trong một trận đấu với Quỷ đỏ, Gerrard vẫn ghi dấu ấn với 9 bàn thắng trong các cuộc đối đầu giữa hai đội.

3. George Wall

George Wall là một trong những nhân tố quan trọng giúp Manchester United giành chức vô địch Giải hạng Nhất Anh mùa giải 1907-1908, danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử CLB.

Cầu thủ chạy cánh trái này để lại dấu ấn ngay trong hai lần đối đầu Liverpool ở mùa giải đó. Tháng 9-1907, ông ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 4-0 của Man United.

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Anfield sau đó lại chứng kiến một kịch bản hoàn toàn trái ngược. Man United thất bại 4-7 dù Wall ghi được hai bàn thắng.

Wall còn ghi thêm 6 bàn vào lưới Liverpool trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Tổng cộng, ông có 9 pha lập công sau 12 lần đối đầu The Reds.

Liverpool sẽ gặp Man United trong trận derby nước Anh vào đêm nay.

2. Sandy Turnbull

Alexander Sandy Turnbull là một trong những tiền đạo có vị trí đặc biệt trong lịch sử Manchester United. Ông chính là người ghi bàn thắng đầu tiên tại sân Old Trafford.

Trong trận đấu đầu tiên trên sân vận động này năm 1910, Man United tiếp đón Liverpool. Turnbull ghi bàn ở phút 30, nhưng đội chủ nhà vẫn phải nhận thất bại 3-4.

Trước đó, tiền đạo người Scotland từng có màn trình diễn xuất sắc khi lập hat-trick trong chiến thắng của Man United trước Liverpool tại Bank Street, sân nhà cũ của đội bóng, vào tháng 9-1907.

Chiến thắng này giúp Man United vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Giải hạng Nhất và duy trì vị trí số một cho đến hết mùa giải, trong khi Liverpool rơi xuống cuối bảng.

Với 9 bàn thắng sau 10 trận gặp Liverpool, Turnbull trở thành một trong những chân sút đáng nhớ trong lịch sử cuộc đối đầu giữa hai đội.

1. Mohamed Salah

Mohamed Salah là cầu thủ hiện đại có thành tích ghi bàn ấn tượng nhất trong lịch sử những cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United.

Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Salah diễn ra vào tháng 10-2021 tại Old Trafford. Liverpool giành chiến thắng đậm 5-0, trong đó Salah ghi ba bàn cuối cùng của trận đấu, giúp anh trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên lập hat-trick tại Old Trafford kể từ Fred Howe vào năm 1936. Với tổng cộng 16 bàn thắng sau 18 lần đối đầu Man United.

Từ Dick Forshaw, George Wall, Sandy Turnbull đến Steven Gerrard và Mohamed Salah, mỗi thế hệ đều có những chân sút để lại dấu ấn riêng trong lịch sử đối đầu giữa Man United và Liverpool. Tuy nhiên, xét về hiệu suất ghi bàn, Salah đang tạo ra khoảng cách đáng kể so với các tiền bối, trở thành cái tên sắc bén nhất trong những trận derby giàu truyền thống của bóng đá Anh.

PHẠM QUANG