Nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona xác nhận ngôi sao tấn công Lamine Yamal sẽ bỏ lỡ trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng phân hạng Champions League trên sân của Sabah FK (Azerbaijan) vào ngày 25-11 do chấn thương mắt cá chân.

Lamine Yamal bỏ lỡ trận đấu trên sân của Sabah FK. Ảnh: THX

Lamine Yamal đã phải điều trị chấn thương mắt cá trước vòng đấu La Liga cuối tuần qua, nhưng sau đó vẫn được đánh giá đủ thể lực để góp mặt trong đội hình xuất phát tại sân Spotify Camp Nou. Ngôi sao 19 tuổi dù bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một - thời điểm Barcelona đang bị dẫn trước 2 bàn - nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong màn ngược dòng của đội chủ nhà sau giờ nghỉ.

Yamal đã chơi trọn vẹn 90 phút, là người kiến ​​tạo cho Fermin Lopez ghi bàn thắng thứ 2 cho Barcelona, đồng thời góp dấu giày vào bàn thắng quyết định ở tình huống phản lưới nhà của Pau Navarro. Barcelona thắng ngược dòng 3-2 trước Villarreal vào Chủ nhật để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng La Liga.

Sau khi đá chính cả 20 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này, Yamal từng bỏ lỡ chiến thắng của Tây Ban Nha trước CH Séc tại UEFA Nations League hồi đầu tháng do chấn thương đầu gối. Anh đã kịp bình phục để ra sân trong trận thua trước tuyển Anh sau đó 3 ngày nhưng trở về Barcelona với một vấn đề ở mắt cá.

Yamal - cầu thủ vừa giành vị trí thứ 3 trong cuộc bình chọn Ballon d'Or tháng trước - đang có khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng với 13 bàn thắng và 13 pha kiến ​​tạo sau 17 lần ra sân cho Barcelona. Anh dự kiến ​​sẽ kịp bình phục cho chuyến làm khách trước Deportivo A Coruna tại La Liga vào Chủ nhật tới.

Với sự vắng mặt của Yamal, Karim Adeyemi và Gabriel Jesus đang là những ứng viên sáng giá để sát cánh cùng Raphinha và Anthony Gordon trong đội hình xuất phát tại Sabah FK (Azerbaijan), ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng phân hạng Champions League vào ngày 25-11.

HLV Hansi Flick cũng đang đối mặt với vấn đề nhân sự ở hàng phòng ngự khi nhiều trụ cột vẫn đang trong quá trình hồi phục hoặc điều trị chấn thương: Andreas Christensen mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 30 phút kể từ giữa tháng 9; Pau Cubarsi đang được theo dõi sát sao sau chấn thương hông khi làm nhiệm vụ quốc gia; trong khi Jules Kounde và Eric Garcia cũng vừa trở lại sau quãng thời gian vắng mặt. Thể trạng của Rodri - nhân tố quan trọng nhất để che chắn cho hàng thủ vốn còn nhiều sơ hở - cũng là một mối lo ngại.

Tuy nhiên, chừng nào Barcelona còn duy trì được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như hiện tại - với 51 bàn thắng sau 13 vòng đấu tại La Liga (nhiều hơn tổng số bàn thắng của cả 4 đội cuối bảng cộng lại), cũng như ghi 14 bàn sau 4 trận châu Âu - thì những vấn đề kể trên vẫn chỉ là nỗi lo nhỏ trước chủ nhà Sabah FK đã thua 3 trong 4 lượt trận vòng bảng năm nay.

LINH SƠN