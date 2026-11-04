Barcelona trình diễn đẳng cấp, Aston Villa nhận thất bại đầu tiên

Barcelona đã biến chuyến làm khách đến Spotify Camp Nou của HLV Unai Emery thành một cơn ác mộng khác.

Nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona đã đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng phân hạng Champions League vào rạng sáng 4-11.

Bàn mở tỷ số sớm của Lamine Yamal cùng cú đúp trong hiệp 2 của Raphinha - chân sút hiệu quả nhất châu Âu hiện nay với 19 bàn thắng sau 13 trận mùa này - đã khiến ngày sinh nhật lần thứ 55 của HLV Unai Emery trở thành một kỷ niệm đáng quên.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc hẳn chẳng muốn quay lại thành phố này sớm, bởi ông đã thua tới 15 trong tổng số 16 lần đối đầu với Barcelona. Trong đó phải kể đến trận đấu kinh điển “Remontada” cách đây 9 năm, khi đội bóng PSG của ông để thua 1-6 ở lượt về vòng 16 đội, qua đó đánh mất lợi thế dẫn trước 4-0 từ lượt đi.

Barcelona đang cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng ở mùa giải này, vì vậy điều cuối cùng mà Aston Villa cần làm là đừng “tặng quà” cho đối thủ. Thế nhưng, ngay phút thứ 7, họ đã vô tình dâng bàn mở tỷ số cho Barcelona. Trong tình huống triển khai bóng từ một pha phát bóng lên, Joao Gomes đã chuyền bóng bất cẩn thẳng vào chân Lamine Yamal; tài năng trẻ này lập tức tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc khung thành từ khoảng cách gần 11 mét.

Với pha lập công này, Yamal đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại Champions League lên con số 14, trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.

Một khởi đầu ác mộng, nhưng Aston Villa suýt chút nữa đã có thể gỡ hòa chỉ ít phút sau đó khi tạo ra sóng gió từ 2 tình huống phạt góc. Đầu tiên, Matty Cash băng lên ở cột xa và tung cú sút mạnh nhưng bóng bị đổi hướng đi chệch khung thành. Ngay sau đó, một quả phạt góc khác tìm đến vị trí của Gomes - người tưởng chừng đã có thể chuộc lỗi - nhưng Joao Cancelo đã kịp thời ngăn chặn bằng một pha cản phá xuất sắc.

Sau những phút chệch choạc, Aston Villa dần lấy lại thế trận và bắt đầu khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao của Barcelona. Đáng lẽ họ đã có bàn gỡ hòa ở phút 19 khi Nicolas Jackson bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền bóng thuận lợi cho Johan Manzambi, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Sau đó, Jackson tiếp tục thoát xuống và tưởng chừng như anh sẽ chạm bóng trước thủ thành Joan Garcia, nhưng thủ môn của Barcelona đã kịp lao ra, dùng chân thực hiện một pha cản phá quan trọng.

Những cơ hội bị bỏ lỡ đó đã trở nên vô cùng đáng tiếc khi Barcelona nhân đôi cách biệt ở phút 52. Fermin Lopez chuyền bóng cho Raphinha ở rìa vòng cấm; cú sút của ngôi sao người Brazil chạm vào gót chân Pau Torres rồi đổi hướng đi thẳng vào góc lưới. Bàn thắng thứ 3 đến sau đó 12 phút, một pha phối hợp đẹp mắt khi Cancelo vượt qua John McGinn rồi kiến ​​tạo cho Raphinha, người đã không mắc sai lầm nào ở cự ly gần.

Chung cuộc, Barcelona kiểm soát bóng 65%, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,96 so với 0,72 của Villa, đồng thời giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 18 trận tại Champions League. Chiến thắng này giúp Barcelona vượt qua chính Aston Villa để tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng, khi cả 2 đội hiện cùng có 9 điểm.

LINH SƠN