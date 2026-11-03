Unai Emery và chuyến trở lại Camp Nou sau ký ức La Remontada

Chiến lược gia người Xứ Basque trở lại thánh địa của Barcelona, nơi gắn liền với trải nghiệm đau đớn nhất trong sự nghiệp của ông: trận thua 1-6 cùng PSG hồi năm 2017, biến thắng lợi 4-0 ở lượt đi thành cơn ác mộng vĩnh viễn mang tên La Remontada (ngược dòng).

HLV Emery. Ảnh THX

Trong suốt 22 năm cầm quân với hơn 30 lần đối đầu Barcelona qua hàng loạt CLB như Almeria, Valencia, Spartak Moscow, Sevilla, PSG và Villarreal, Emery chỉ giành vỏn vẹn 3 chiến thắng (hòa 6, thua 21). Tỷ lệ thắng 10% trước đội bóng xứ Catalonia là con số thấp nhất của ông trước bất kỳ đối thủ nào từng chạm trán từ 5 lần trở lên.

Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, Emery bình thản chia sẻ rằng mỗi thất bại tại Camp Nou đều là một bài học đắt giá giúp ông tôi luyện bản lĩnh và nâng tầm tư duy chiến thuật cho những chặng đường tiếp theo.

Chuyến làm khách tới xứ Catalonia đánh dấu cột mốc lịch sử trong hành trình thăng tiến thần tốc của Aston Villa. Khi Unai Emery tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 10 - 2022 thay thế Steven Gerrard, đội chủ sân Villa Park đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chỉ trong hơn hai mùa giải, nhà cầm quân 54 tuổi đã tạo nên cuộc cách mạng toàn diện.

Ông đưa Villa cập bến ở vị trí thứ 7 ngay mùa giải đầu tiên để giành vé dự Conference League – đánh dấu sự trở lại đấu trường châu Âu sau hơn một thập kỷ. Mùa giải 2023-2024 tiếp tục chứng kiến bước nhảy vọt khi Villa lọt vào bán kết Conference League, đồng thời cán đích trong top 4 Premier League để giành suất tham dự Champions League lần đầu tiên sau 41 năm.

Không dừng lại ở đó, tại đấu trường Europa League mùa trước, Villa đã thể hiện phong độ hủy diệt khi thắng 7/8 trận vòng bảng và đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết tại Istanbul để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Bước vào chiến dịch Champions League mùa này, Aston Villa đang khởi đầu hoàn hảo với 3 trận toàn thắng (thắng Club Brugge 3-2, đè bẹp Fenerbahce 6-0 và vượt qua Viking 3-1), ghi tới 12 bàn thắng và chỉ chịu đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tổng sau PSG do kém chỉ số phụ.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Aston Villa chứng minh, với sự sở hữu của tập đoàn V Sports do hai tỷ phú Nassef Sawiris và Wes Edens hậu thuẫn, Aston Villa sở hữu nền tảng tài chính vững chắc cùng định hướng phát triển dài hạn. Khi chiếc ghế HLV tại Man United liên tục chao đảo vì thành tích kém cỏi, Emery – người tự tin khoác chiếc áo mang logo Aston Villa tại lễ trao giải Quả bóng Vàng – đang chứng minh rằng dự án tại Villa Park sở hữu sự ổn định và sức hút vượt trội so với những gã khổng lồ đang suy thoái.

Tại quê nhà Tây Ban Nha, ba ông lớn Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid chưa từng trải thảm đỏ mời Emery bởi phong cách quản trị tỉ mỉ, thiên về tổ chức lối chơi phản công thay vì triết lý kiểm soát bóng tiki-taka hay quản lý dàn sao thượng thượng. Tuy nhiên, chính tại Villa Park, Emery tìm thấy không gian hoàn hảo để phát huy tối đa tài năng.

Trận đấu với Barcelona không chỉ là cơ hội để Unai Emery khép lại quá khứ La Remontada, mà còn là lời khẳng định giá trị riêng của ông, một trường phái huấn luyện khác với những nhà cầm quân Tây Ban Nha khác. Emery là người tạo ra phép màu ở các đội bóng tầm trung, biến họ thành hiện tượng và có thể xây dựng họ thành một quyền lực.

Từ một đội bóng ngụp lặn ở giải Hạng Nhất cách đây vài năm, Villa hiện đứng chung mâm với những thế lực hàng đầu châu lục. Chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich hai năm trước hay chức vô địch Europa League đã chứng minh Villa không còn là ngọn cờ may mắn nhất thời, mà là một thế lực đang từng bước thiết lập chỗ đứng bền vững trên bản đồ bóng đá đỉnh cao.

HỒ VIỆT