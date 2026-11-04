Bayern Munich thắng lớn Atletico giữa muôn vàn bất lợi

Bayern Munich với đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương vẫn trình diễn một lối chơi áp đảo, qua đó đánh bại Atletico Madrid 2-0 ngay tại sân Wanda Metropolitano trong khuôn khổ Champions League.

Bayern Munich không thể đưa ra sân những cái tên như Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry và Ismael Saibari vì chấn thương. Nhà vô địch nước Đức cũng hành quân đến Madrid mà không có sự chỉ đạo của HLV Vincent Kompany, người đang gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh viêm màng não. Tuy nhiên, điều đó không gây ảnh hưởng đáng kể khi chủ nhân Quả bóng vàng Harry Kane cùng đội trưởng Joshua Kimmich đã dẫn dắt toàn đội đến một chiến thắng đáng nhớ.

Ngôi sao trẻ Lennart Karl đã có một hiệp một đáng quên, nhưng anh đã kịp chuộc lỗi bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc chỉ 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Cầu thủ 18 tuổi này bất ngờ băng lên phía sau Robin le Normand, cướp bóng từ chân hậu vệ của Atletico rồi thực hiện cú lốp bóng đầy tinh tế qua đầu thủ thành Jan Oblak. Konrad Laimer nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 74 bằng một cú sút uy lực đưa bóng bay qua tầm với của Oblak và găm thẳng vào nóc lưới, sau khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Harry Kane.

Đây là một màn trình diễn mạnh mẽ mà lẽ ra đội khách có thể giành được kết quả đậm đà hơn nữa. Bayern tung ra 6 cú sút trúng đích so với 3 của Atletico. Ở phút 82, VAR đã từ chối bàn thắng thứ 3 của Bayern, khi cú đánh đầu của Dayot Upamecano không được công nhận do trọng tài xác định đã có lỗi với thủ môn Jan Oblak trước đó. Khoảng 10 phút trước tình huống này, một cơ hội khác của Upamecano cũng bị Oblak cản phá, khi thủ thành người Slovenia chạm tay vào bóng khiến nó đập trúng xà ngang.

Ở phần sân bên kia, thủ thành Manuel Neuer chỉ phải thực hiện tổng cộng 3 pha cứu thua và có một trận đấu tương đối nhàn nhã so với người đồng nghiệp phía đối diện. Neuer, 40 tuổi - người trở thành cầu thủ Đức có số lần ra sân tại Champions League nhiều nhất (164 trận) - chia sẻ sau trận đấu: “Tôi cho rằng đó là sự áp đảo hoàn toàn từ phút đầu tiên cho đến phút 93. Dù Atletico tung ra bất cứ đòn tấn công nào, chúng tôi đều có phương án đáp trả”.

“Cả đội vô cùng hạnh phúc, nhất là khi xét đến hoàn cảnh hiện tại - chúng tôi buộc phải thực hiện nhiều điều chỉnh do các ca chấn thương và hàng loạt sự kiện đã xảy ra tại FC Bayern những ngày qua. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã gắn kết, cống hiến tất cả những gì mình có để tạo nên một màn trình diễn tập thể tuyệt vời như hôm nay. Thật sự xuất sắc!”.

Kết quả này giúp gã khổng lồ nước Đức duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường mùa giải năm nay - họ cũng là đội bóng duy nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu còn giữ được thành tích này.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Konrad Laimer chia sẻ với Amazon Prime: “Trước trận đấu, có rất nhiều lời bàn tán xung quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội hình hiện tại và những cầu thủ mà mình có trong tay. Trong suốt 90 phút, chúng tôi đã chứng minh được mình. Lẽ ra chúng tôi còn có thể ghi thêm một hoặc hai bàn thắng nữa. Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trước một đối thủ mạnh, mang về 3 điểm vô cùng quan trọng”.

Điều đáng tiếc duy nhất là Harry Kane lại bất ngờ kém duyên trước khung thành. Dù có pha kiến ​​tạo cho Laimer lập công, Kane lại không thể ghi bàn, đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Champions League của Cristiano Ronaldo.

LINH SƠN