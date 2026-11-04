PSG thiết lập kỷ lục: 17 phút để "hủy diệt" Villarreal

Đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain (PSG) đã tạo nên một kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc tại Champions League trong màn trình diễn áp đảo để giành chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Villarreal vào rạng sáng ngày 4-11.

PSG hành quân đến sân La Ceramica với mục tiêu giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải đấu mùa giải 2026-2027, sau khi đã đánh bại Slovan Bratislava, Man City và Barcelona ở 3 vòng đấu trước đó. Đội bóng thủ đô nước Pháp có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trước đối thủ đến từ La Liga: Joao Neves mở tỷ số ngay phút thứ 9, và Desire Doue nhân đôi cách biệt ở phút 12.

Chưa đầy một phút sau khi Villarreal giao bóng trở lại, Senny Mayulu ghi bàn thắng thứ 3 cho PSG, trước khi Fabian Ruiz tiếp nối chuỗi ghi bàn bằng pha lập công thứ 4 chỉ ít khoảnh khắc sau đó. Bàn thắng của Ruiz được thực hiện khi đồng hồ trận đấu mới chỉ điểm 16 phút 02 giây, đây đã trở thành khoảng thời gian nhanh nhất mà một đội bóng đạt được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League. Kỷ lục trước đó thuộc về Real Madrid, đội từng mất 20 phút để ghi 4 bàn vào lưới Dinamo Zagreb vào năm 2011.

Bàn thắng thứ 4 của PSG cũng thiết lập cột mốc mới về số bàn thắng mà một đội ghi được sau 4 lượt trận tại Champions League: 18 bàn. Sau khi ghi 6 bàn vào lưới Slovan Bratislava, cùng 4 bàn mỗi trận trước Man City và Barcelona, ​​PSG trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi từ 4 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp tại giải đấu này.

Một đêm hoàn hảo đối với PSG tại đấu trường Champions League tiếp tục khi Ruiz hoàn tất cú đúp của mình ở phút 50, và chiến thắng đậm nhất mà đoàn quân của HLV Luis Enrique ghi được trong hành trình bảo vệ ngôi vương khép lại bằng bàn thắng ở phút 78 của David Boly - hậu vệ 17 tuổi vào sân thay người để có trận ra mắt Champions League chỉ 4 phút trước đó.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vương Champions League ở mùa giải 2025-2026, PSG tưởng chừng đã đánh mất phong độ đỉnh cao khi bước vào mùa giải năm nay. Dù giành chiến thắng sít sao trước Aston Villa tại Siêu cúp châu Âu, nhưng thầy trò HLV Enrique lại không thắng bất kỳ trận nào trong 3 vòng đầu tiên tại Ligue 1, chỉ giành được 2 điểm trong tổng số 9 điểm tối đa. Tuy nhiên, chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Slovan Bratislava đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của gã khổng lồ nước Pháp.

Kể từ đó, PSG toàn thắng trong cả 9 trận đấu trên mọi đấu trường. Màn trình diễn của PSG trong hiệp một trước Man City là điều hiếm thấy đối với một đội khách tại sân Etihad, trong khi việc ghi 4 bàn vào lưới Barcelona càng khẳng định vị thế của họ như một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Trong chuỗi 9 chiến thắng gần nhất, nhà đương kim vô địch châu Âu đều ghi được ít nhất 2 bàn thắng mỗi trận.

PSG sở hữu thành tích ấn tượng với 20 bàn thắng chỉ sau 4 trận đầu tiên tại giải đấu, đạt hiệu suất trung bình hơn 5 bàn mỗi trận. Nếu đoàn quân của HLV Enrique tiến vào trận chung kết trong khi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại, đồng thời giả định rằng họ giành quyền trực tiếp vào vòng 16 đội thay vì phải trải qua các trận play-off, thì tổng số bàn thắng mà họ đạt được khi kết thúc giải đấu sẽ lên tới khoảng 86 bàn.

Con số này sẽ phá sâu kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Champions League - kỷ lục hiện đang được nắm giữ bởi chính PSG và Barcelona mùa giải 1999-2000, cùng 45 bàn thắng.

LINH SƠN