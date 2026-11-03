Máy tính dự đoán Champions League: Barcelona, PSG chắc thắng, Man United lâm nguy

Rạng sáng 4-11 theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra hàng loạt trận đấu lớn, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn của lượt thứ 4 vòng phân hạng Champions League.

Các cặp đấu phân hạng Champions League và tỉ lệ chiến thắng do máy tính thực hiện.

Sau đây là 5 trận đấu Champions League được siêu máy tính Opta đánh giá có tỷ lệ dự đoán cân bằng.

Barcelona - Aston Villa (03:00, ngày 04-11)

Chuyến làm khách đến sân Camp Nou của Aston Villa mang theo rất nhiều duyên nợ, đặc biệt là đối với HLV Unai Emery. Trong sự nghiệp huấn luyện, Emery đã đối đầu với Barcelona 30 lần nhưng chỉ giành vỏn vẹn 3 chiến thắng (hòa 6, thua 21). Tỷ lệ thắng 10% trước Barca là con số thấp nhất của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trước bất kỳ đối thủ nào ông từng chạm trán ít nhất 5 lần.

Dù Aston Villa đang có phong độ toàn thắng cả 3 trận tại Champions League mùa này, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá thầy trò Hansi Flick là ứng viên chiến thắng áp đảo với tỷ lệ lên tới 72%. Khả năng giành 3 điểm của Villa chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 12.7%, trong khi kịch bản chia điểm có xác suất 15.3%.

Man United - AS Roma (03:00, 04-11)

Trận chiến tại Old Trafford là cơ hội vàng để Man United cùng HLV Michael Carrick giải tỏa áp lực sau chuỗi trận khủng hoảng. Lịch sử đang ủng hộ Quỷ Đỏ tuyệt đối khi họ thắng cả 4 lần gần nhất đón tiếp đại diện Italy trên sân nhà tại các cúp châu Âu.

Dù AS Roma dưới sự dẫn dắt của Gian Piero Gasperini luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, đại diện Serie A vẫn bị xếp ở thế cửa dưới với 34.8% cơ hội thắng. Mô phỏng của Opta chỉ ra Manchester United có 40.9% khả năng giữ lại 3 điểm trọn vẹn để vực dậy tinh thần toàn đội.

Atletico Madrid - Bayern Munich (03:00, 04-11)

Bayern Munich trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở cúp Champions League (3-3 trước Viking và 2-2 trước Arsenal). Đã gần 20 năm trôi qua kể từ giai đoạn tháng cuối năm 2006, "Hùm Xám" mới đối mặt với nguy cơ trải qua 3 trận hòa liên tiếp tại đấu trường này.

Opta đánh giá Bayern nhỉnh hơn đôi chút với 39.6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi cơ hội của Atlético Madrid là 35.9%. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò Diego Simeone là lịch sử: Atletico chưa từng thua Bayern trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League (thắng 2, hòa 1).

Villarreal - Paris Saint-Germain (03:00, 04-11)

Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và là nhà đương kim vô địch PSG có chuyến làm khách đến sân Ceramica của Villarreal. PSG đang sở hữu chuỗi 13 trận liên tiếp bất bại tại Champions League (thắng 9, hòa 4). Nếu không thua ở trận này, đại diện nước Pháp sẽ san bằng kỷ lục 14 trận bất bại lịch sử của Lyon tại Cúp C1/Champions League thiết lập từ năm 2004 đến 2006.

Sau thất bại nghẹt thở 3-4 trước Liverpool ở vòng trước, Villarreal tiếp tục đối mặt thử thách cực lớn. Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội chiến thắng của PSG lên tới 55.8%, còn khả năng gây bất ngờ của đội chủ nhà "Tàu ngầm vàng" chỉ là 22.2%.

Feyenoord - Inter Milan (03:00, 04-11)

Á quân Serie A Inter Milan hành quân đến Hà Lan với mục tiêu phục hồi niềm tin sau thất bại sốc 3-4 ngay trên sân nhà trước Club Brugge. Đối thủ của họ, Feyenoord, đã để thua 10 trong 13 trận gần nhất tại cúp châu Âu, dù họ từng đánh bại một đội bóng Italy khác là Como với tỷ số 3-2 trên sân nhà ở lượt trận thứ hai.

Dù phải làm khách tại De Kuip, Inter Milan vẫn nhận được sự tin tưởng lớn từ siêu máy tính Opta với 50.3% cơ hội giành chiến thắng. Tỷ lệ giành trọn 3 điểm của chủ nhà Feyenoord chỉ ở mức 26.8%.

LONG KHANG