HLV Carrick thoát hiểm, Man United vẫn bất an

Màn ngược dòng 3-2 trước AS Roma tại Champions League không chỉ là một trận thắng thuần túy về mặt điểm số, mà còn là một cuộc “đào tẩu” ngoạn mục của HLV Michael Carrick trước án sa thải cận kề.

HLV Carrick và tiền đạo Cunha. Ảnh THX

Giữa bầu không khí sục sôi áp lực từ các khán đài Old Trafford, chiến thắng này đã mở ra những góc nhìn đa chiều về năng lực quản trị, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và tương lai dài hạn của chiếc ghế nóng tại Man United.

Trước khi bóng lăn, Man United chìm trong cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất trong 40 năm qua với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Sự giận dữ của cổ động viên hướng trực tiếp vào thượng tầng câu lạc bộ. Ở phút 20 và 5 giây của trận đấu (tượng trưng cho mốc năm 2005 khi nhà Glazer thâu tóm đội bóng), các CĐV trên khán đài Stretford End đã đồng loạt thả hàng trăm quả bóng bay màu xanh lá - vàng truyền thống và ném bóng bàn tennis xuống sân để phản đối ban lãnh đạo.

Nhìn khung cảnh ấy tại ‘Nhà hát của những giấc mơ”, trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 0-2 chỉ sau 17 phút, chiếc ghế của Carrick tưởng chừng đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, sự kiên cường trong hiệp hai đã biến sự phẫn nộ thành niềm hân hoan bùng nổ, khi toàn bộ khán đài đứng dậy xướng tên Michael Carrick sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Và không có gì ngạc nhiên khi sau trận đấu, người trong cuộc lại như “được giải thoát”. Với HLV Michael Carrick, ông chia sẻ rằng sân vận động Old Trafford có thể tạo ra những điều kỳ diệu và bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn trong hiệp hai của các học trò. Ông thừa nhận bản thân không có quả cầu tuyết để biết trước tương lai, nhưng chiến thắng này mang lại niềm tin rất lớn.

Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định HLV Carrick cần chiến thắng này, CLB và các cầu thủ cũng vậy. Bruno cũng thẳng thắn thừa nhận việc anh bị gạch tên khỏi đội hình chính ở trận đấu trước là hoàn toàn đúng đắn, và sự trở lại lần này là câu trả lời chuyên môn rõ ràng nhất.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia từ Sky Sports, ESPN và The Independent, chiến thắng trước Roma chắc chắn đảm bảo Carrick sẽ tiếp tục ngồi trên băng ghế huấn luyện trong trận gặp Aston Villa tại Premier League vào cuối tuần. Việc các cầu thủ chiến đấu ngoan cường đến những phút cuối cùng chứng minh phòng thay đồ Man Utd vẫn chưa quay lưng lại với vị thuyền trưởng 45 tuổi.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, đây vẫn là một trận đấu “may nhiều hơn hay” và chiến thắng này không che giấu được các sự thật. Man Utd chuẩn bị bước vào hai cuộc đối đầu nảy lửa tại Premier League gặp Aston Villa trên sân nhà và Liverpool trên sân khách trong 2 vòng tới. Nếu sảy chân trong các trận đấu này, áp lực sa thải sẽ lập tức quay trở lại trước tháng 12.

Kế đến, Cunha sẽ bị treo giò ở lượt trận Champions League tiếp theo gặp Sporting Lisbon. Trong khi đó, tân binh Carlos Baleba gặp chấn thương gân kheo nặng và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến tháng 12. Cuối cùng, căn bệnh phòng ngự chưa có lời giải: 45 phút đầu tiên ngập tràn sai lầm cá nhân của Diogo Dalot, Ayden Heaven và Harry Maguire cho thấy hệ thống phòng ngự của Man Utd vẫn cực kỳ mong manh trước các đối thủ có tổ chức tốt.

Chiến thắng trước Roma là một khoảnh khắc kỳ diệu mang đậm DNA truyền thống của Man Utd, mang lại cho Michael Carrick cơ hội quý giá để tự quyết định số phận của mình. Tuy nhiên, để biến điểm tựa Roma thành một cuộc phục hưng thực sự, Carrick cần nhanh chóng khắc phục những hiểm họa ở hàng thủ trước khi bước vào những trận đại chiến sinh tử sắp tới.

HỒ VIỆT