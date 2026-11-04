Cunha lập cú đúp, nhận thẻ đỏ, giúp Man United lội ngược dòng không tưởng

Trận Man United - AS Roma trên sân Old Trafford đã khép lại với kịch bản điên rồ. Dù Quỷ Đỏ giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn, tâm điểm lại là Matheus Cunha: từ người hùng lập cú đúp, đến chiếc thẻ đỏ ở những phút bù giờ.

Trước khi bùng nổ trong hiệp hai, Man United đã trải qua 45 phút đầu tiên bị đánh giá là màn trình diễn thảm họa. Sức ép bủa vây HLV Michael Carrick cùng làn sóng phản đối ban lãnh đạo từ các CĐV trên khán đài Stretford End - thể hiện qua việc thả bóng bay xanh-vàng và ném bóng tennis xuống sân ở phút 20 - dường như đã làm tàn phá tâm lý thi đấu của đội chủ nhà.

Sự vắng mặt của Luke Shaw buộc HLV Carrick phải xếp Diogo Dalot đá dâng cao ở hành lang cánh trái, vô tình mở ra khoảng trống mênh mông cho AS Roma khai thác. Ngay phút 11, từ đường chuyển hướng bóng của Rodrigo Mora, Matias Soule thoải mái nhận bóng trong tư thế không ai kèm trước khi dứt điểm tung lưới Senne Lammens.

Chỉ 6 phút sau, xuất phát từ cú phá bóng hỏng của Harry Maguire, bóng chạm tay Ayden Heaven trong vòng cấm và Donyell Malen dễ dàng nhân đôi cách biệt trên chấm 11m. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 27 của Malen kể từ khi ra mắt Roma vào tháng 1 – thành tích chỉ xếp sau Harry Kane tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Theo thống kê, Quỷ Đỏ trải qua hiệp một thảm hại khi chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0.24. Việc để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 17 phút cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu, Man Utd để một đội khách ghi 2 bàn nhanh đến vậy tại Old Trafford.

Tưởng chừng Quỷ Đỏ sẽ đón nhận thất bại tủi hổ thứ 5 trong 6 trận gần nhất, hiệp hai lại chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ. Ngay cả khi tiền vệ Carlos Baleba phải rời sân vì chấn thương gân khoeo ở phút 46, sự hiện diện của Youri Tielemans và quyết định hoán đổi vị trí giữa Cunha với Bryan Mbeumo của HLV Carrick đã thay đổi cục diện.

Matheus Cunha bắt đầu ghi dấu ấn đậm nét ở phút 57 khi kiếm được quả phạt đền sau pha phối hợp với Bruno. Dù cú sút phạt đền đầu tiên của Bruno bị thủ thành Devis Vasquez cản phá, nhưng trọng tài cho thực hiện lại do thủ thành Roma di chuyển sớm vào vòng cấm. Ở lần thực hiện thứ hai, Bruno không mắc sai lầm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, châm ngòi cho đợt ép sân dồn dập.

Những phút cuối trận trở thành sân diễn riêng của Cunha khi chân sút người Brazil liên tiếp tung ra hai đòn kết liễu làm nổ tung khán đài Old Trafford. Ở phút 83, cú phá bóng hụt của trung vệ Balerdi phía Roma tạo điều kiện cho Cunha băng vào dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2. Chỉ 3 phút sau, Ở phút 83, Kobbie Mainoo đột phá trung lộ và đưa bóng cho cầu thủ vào thay người Shea Lacey. Lacey kiến tạo vừa tầm để Cunha khống chế một nhịp rồi tung cú sút góc hẹp cực mạnh bằng chân phải vào góc gần làm bó tay Vasquez..

Bàn thắng ở phút 86 nâng tổng số đóng góp trực tiếp của Cunha lên 6 bàn thắng và kiến tạo (4 bàn, 2 kiến tạo) cho Man United mùa này - cao nhất đội hình. Vì quá phấn khích, tiền đạo người Brazil cởi áo đấu và lao thẳng lên khán đài Stretford End để ăn mừng cùng các CĐV và nhận thẻ vàng. Đến phút 90+1, trong một tình huống tranh chấp quá mức cần thiết ở phần sân khách, Cunha lao vào xoạc bóng nguy hiểm đối với Balerdi nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Dù thi đấu thiếu người trong những phút bù giờ cuối cùng, Man United vẫn bảo vệ thành công chiến thắng 3-2. Họ đã tạo ra tới 2.48 xG trong hiệp hai và có 3 bàn thắng. Họ thực hiện 10 cú sút (5 trúng đích) ở hiệp hai, trong khi AS Roma hoàn toàn bất lực và không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào về phía khung thành Lammens.

Chiến thắng 3-2 này giúp Man Utd chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua kéo dài 54 ngày kể từ tháng 9. Theo ghi nhận từ Opta, Man Utd đã có lần thứ 4 trong lịch sử Champions League lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước từ 2 bàn trở lên – kỷ lục ngang bằng với Real Madrid.

Đây cũng là lần thứ hai Man Utd hạ gục một đội bóng do HLV Gian Piero Gasperini dẫn dắt với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn 0-2 ở hiệp một (sau trận gặp Atalanta năm 2021). Ngược lại, AS Roma trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League để thua 2 trận trong cùng một mùa giải sau khi đã dẫn trước đối thủ 2 bàn.

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