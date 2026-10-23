Nhà của Bruno Fernandes bị trộm viếng ngay trong đêm ác mộng tại Como

Đội trưởng người Bồ Đào Nha đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất sự nghiệp ở Manchester, khi biến cố đột nhập nhà riêng ập đến cùng lúc với cuộc khủng hoảng phong độ trên sân cỏ và làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới quan sát.

Ảnh: THX

Khi Man United còn chưa nuốt trôi thất bại cay đắng 1-4 trước Como tại Italy, thì theo một nguồn tin, cảnh sát khu vực Cheshire đã chính thức khởi tố điều tra vụ đột nhập trái phép vào nhà riêng của tiền vệ 32 tuổi.

Theo báo cáo từ lực lượng chức năng, ba kẻ lạ mặt đã xâm nhập từ khu vực vườn sau, lục soát và lấy đi một số tài sản giá trị. Kẻ gian đã tẩu thoát chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút ngay trước khi lực lượng cảnh sát có mặt.

Dù may mắn không có thành viên nào trong gia đình Bruno có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, biến cố này vẫn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong bối cảnh anh đang chịu áp lực nặng nề khi phải liên tục đá chính và gánh vác chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ.

Trận thua tủi hổ trước Como đã kéo dài chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng của Man United trên mọi đấu trường. Ngay sau khi rời sân, thay vì nhận trách nhiệm, Bruno Fernandes đã công khai chỉ trích hệ thống phòng ngự và chiến thuật quá thụ động của HLV Michael Carrick trước truyền thông.

Tuy nhiên, các dữ liệu chuyên môn từ Opta lại chỉ ra một góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Thực tế, Man United không hề lười áp sát: họ đã thực hiện 443 lần áp sát cường độ cao (với 227 lần diễn ra bên phần sân đối phương) – kỷ lục cao thứ hai trong một trận đấu tại Champions League mùa này. Thêm vào đó, 51,7% đường chuyền của Como phải thực hiện dưới áp lực cao đến từ đội hình Man United.

Số lần pressing tầm cao của Bruno. Đồ họa Opta

Cũng theo Opta, sự sụp đổ của Quỷ đỏ nằm ở tính thiếu liên kết, không hoàn toàn là lỗi của Bruno Fernandes nhưng chính hành động tự phát của anh lại là nguyên nhân. Dù bị thay ra ở phút 67, Bruno vẫn dẫn đầu toàn đội về mọi thông số pressing: 99 lần áp sát tổng cộng, 41 lần ở 1/3 sân đối phương (nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào ít nhất 12 lần) và 70 lần bên phần sân đối thủ (nhiều hơn người xếp sau 15 lần)

Opta trích dẫn nhiều tình huống thực tế (xem ảnh), điển hình như ở phút 13 khi Bruno một mình lao lên vây bắt trung vệ Jacobo Ramon. Do không có sự bọc lót từ đồng đội, Como dễ dàng chuyền bóng vượt qua anh, khiến thủ quân Man Utd kiệt sức quay trở lại vị trí và vung tay hờn dỗi.

Lối chơi "one-man press" (pressing đơn độc) tự phát này không những không mang lại hiệu quả trước một Como kiểm soát bóng tới 63,8% trong hiệp một, mà còn làm vỡ hoàn toàn cấu trúc phòng ngự ngự cự ly hẹp mà Carrick vạch ra.

Thái độ và màn trình diễn của Bruno Fernandes đã hứng chịu cơn mưa gạch đá từ giới bình luận bóng đá. Trên kênh CBS Sports, chuyên gia Jamie Carragher khẳng định thái độ vung tay hờn dỗi và chỉ trích chiến thuật của Bruno là hoàn toàn không xứng đáng với hình mẫu một đội trưởng Manchester United.

Với những biến cố mới nhất, có vẻ như không chỉ HLV Carrick và chính Bruno Fernandes cũng không còn nhiều thời gian ở lại sân Old Trafford.

LONG KHANG