Jamie Carragher gọi Bruno Fernandes là "nỗi xấu hổ"

Thất bại thảm hại 1-4 trước Como tại Champions League đã trở nên trầm trọng sau khi đội trưởng Bruno công khai chỉ trích chiến thuật thi đấu của đội nhà, cho thấy nội bộ của Man United không còn ủng hộ HLV Carrick.

HLV Carrick dễ mất ghế. Ảnh: THX

Bruno cho rằng đội bóng thiếu dũng cảm và việc không tổ chức pressing sau các bàn thua đã tạo điều kiện cho đối thủ tự tin kiểm soát thế trận. Phản ứng trước những phát biểu này, cựu cầu thủ Liverpool, chuyên gia Jamie Carragher trên kênh CBS Sports đã thẳng thừng gọi hành động của Bruno là "tồi tệ và đáng xấu hổ".

Carragher nhắc nhở rằng chính Carrick là người đã đưa Bruno trở lại vị trí sở trường để giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước. Cựu danh thủ khẳng định Bruno đang làm hại cấu trúc pressing của toàn đội bằng lối chạy tự phát trên sân chỉ để lấy lòng người hâm mộ.

Carragher thậm chí còn lấy cựu đội trưởng huyền thoại Bryan Robson, người từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn cùng Quỷ đỏ nhưng chưa bao giờ chỉ trích HLV hay đồng đội trước truyền thông - để so sánh với Bruno trong trường hợp này.

Không còn kiên nhẫn bảo vệ học trò như những tháng trước, HLV Michael Carrick đã trực tiếp “bật” lại phát biểu của Bruno khi tuyên bố: "Nếu không chịu lùi về bọc lót, bạn sẽ không thể giành chiến thắng". Phóng viên Danyal Khan của Sky Sports nhận định đây là bước ngoặt bất ngờ trong thái độ của Carrick, phản ánh sự rạn nứt sâu sắc bên trong nội bộ.

Trong khi Carragher nhận định ghế HLV của Carrick đang chao đảo dữ dội và có thể trở thành chiến lược gia tiếp theo phải rời Old Trafford. Thì cựu cầu thủ của Arsenal, Paul Merson khuyên Man United nên kiên nhẫn với Carrick để ổn định tình hình.

Merson ví tình cảnh của Quỷ đỏ như trò chơi “đuổi hình bắt chữ” và nhấn mạnh rằng việc liên tục thay HLV sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Theo Merson, ngay cả khi mời Carlo Ancelotti về nắm quyền với yêu cầu vô địch ngay lập tức thì cũng sẽ thất bại, bởi Man United hiện tại đã không còn giữ được vị thế của một thế lực cạnh tranh danh hiệu hàng đầu.

LONG KHANG