Triều đại của Carrick tại Man United dường như đã kết thúc

Trận thua thảm hại 1-4 trước Como tại Champions League dường như đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của HLV Michael Carrick tại Man United.

Tương lai ảm đạm đang chờ đón Carrick tại Man United. Ảnh: THX

Man United vừa nhận thất bại cay đắng trước Como, một trận đấu mà HLV Michael Carrick khó lòng có thể trụ vững. Cựu cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford chính thức tiếp quản vị trí HLV trưởng vào tháng 5 sau một khoảng thời gian ngắn thành công trên cương vị tạm quyền. Nhưng kể từ đó, HLV người Anh đã gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách của Man United đến Ý tại Champions League. Và trận thua 4-1 này đã đẩy Carrick đến bờ vực của sự sa thải.

Việc Carrick thử nghiệm Bruno Fernandes đá tiền đạo thất bại càng khiến ông bị đánh giá thấp hơn. Bên cạnh đó, những dấu hiệu căng thẳng giữa Carrick và các cầu thủ Man United cũng lộ rõ sau trận thua đậm trước CLB của Ý. Tại sân vận động Giuseppe Sinigaglia, gió vẫn thổi mạnh, và hướng gió hiện không còn thuận lợi cho Michael Carrick nữa.

Điều này dường như là hồi chuông báo tử cho nhiệm kỳ HLV trưởng của Carrick tại Man United sau 28 trận đấu. Đây chắc chắn là một trong những thất bại tồi tệ nhất trong suốt thời gian Carrick dẫn dắt Man United, và là một trong những trận thua tệ nhất kể từ kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.

Tỷ số 4-1 đã phần nào phản ánh đúng thực lực của Man United. Về cuối trận, khán đài của đội khách tràn ngập những lời lẽ mỉa mai cay độc. Họ hát vang "Chúng ta sẽ thắng 5-4", nhưng lúc đó có lẽ chỉ còn vài chục cổ động viên Man United ở lại sân vận động. Trong số khoảng hơn 700 cổ động viên Man United có vé xem trận đấu, phần lớn đã ra về trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, và điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Man United thua thảm Como 1-4 tại Champions League.

Man United thi đấu thiếu sức sống và rũ rượi. Mọi thứ về đội bóng Man United này đều đang sai lầm. Carrick không đủ nhiệt tình trên đường biên, ông thiếu đi sự đam mê cần thiết.

Carrick đang mắc quá nhiều sai lầm trong việc lựa chọn đội hình. Việc ông cố gắng đưa Bruno Fernandes vào sân với vai trò tiền đạo ảo là hoàn toàn phi lý, trong khi Bryan Mbeumo gần đây đã ghi rất nhiều bàn thắng khi chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Dẫu vậy, đội trưởng của “quỷ đỏ” vẫn tiếp tục được trọng dụng ở vị trí đó, sau khi tuần trước anh đã chơi ở cả hai cánh trái và phải.

Khi rời sân, Bruno Fernandes không chào Carrick và chiến lược gia này cũng chẳng thèm nhìn cậu học trò. Thực ra thì điều đó cũng không cần thiết, bởi trận đấu đã an bài. Việc Carrick tìm kiếm Bruno Fernandes vào lúc đó sẽ hoàn toàn vô ích.

Điều đáng chú ý là vào cuối trận đấu, Carrick hoàn toàn không chào hỏi bất kỳ cầu thủ Man United nào. Ông đi thẳng đến khu vực khán đài dành cho đội khách – nơi vẫn còn một số ít người hâm mộ "quỷ đỏ" ở lại – để gửi lời xin lỗi. Carrick liên tục giơ tay nhận lỗi, và điều đó là dễ hiểu, bởi đó là lỗi của ông.

Đội hình Man United hiện tại mạnh hơn đội hình kết thúc mùa giải trước. Carrick đã mắc quá nhiều lỗi nghiêm trọng, và hành vi của ông vào cuối trận khi xin lỗi người hâm mộ gợi nhớ đến Ole Gunnar Solskjaer tại Watford vào năm 2021. Đó cũng là trận đấu cuối cùng chiến lược gia người Na Uy dẫn dắt Man United.

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PHẠM QUANG