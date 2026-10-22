Harry Kane ghi bàn, Bayern vẫn bị Arsenal cầm hòa

Dù phải thi đấu trên sân khách trước một đối thủ sừng sỏ, Arsenal thể hiện bản lĩnh kiên cường để giật lại 1 điểm, nhưng niềm vui của đại diện nước Anh bị che phủ bởi chấn thương đáng ngại của Saka.

Trận đấu bắt đầu với tín hiệu vô cùng bất lợi cho Arsenal. Ngay ở phút thứ 10, Bukayo Saka gặp chấn thương cơ đùi trái sau một nỗ lực thực hiện đường chuyền. Ngôi sao chạy cánh của Arsenal buộc phải rời sân sớm để nhường chỗ cho Eberechi Eze.

Bất chấp tổn thất nhân sự to lớn này, Pháo thủ vẫn tìm được bàn mở tỷ số ở phút 25. Xuất phát từ đường chuyền tinh tế của Martin Odegaard, Eze thoát xuống dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

Dẫu vậy, lợi thế của Arsenal chỉ kéo dài được 10 phút. Phút 35, Harry Kane thực hiện đường chọc khe đẳng cấp xé tan hàng thủ đội khách để Alphonso Davies băng xuống dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich. Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra nghẹt thở. Phút 61, Kane sút bóng trúng tay trung vệ Jurrien Timber trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Bayern.

Trên chấm 11m, chân sút người Anh lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng thứ 16 của Kane vào lưới Arsenal, đồng thời giúp anh chạm cột mốc ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại Champions League.

Rơi vào thế bị dẫn bàn, Arsenal vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Phút 82, cầu thủ vào sân thay người Viktor Gyokeres có pha nhả bóng thông minh để Declan Rice dứt điểm hiểm hóc quân bình tỷ số 2-2. Đây là bàn thắng thứ 6 của Rice tại đấu trường Champions League, nhưng lại là bàn thắng đầu tiên của anh trên sân khách.

Thống kê Opta chỉ ra rằng, Arsenal hiện là đội bóng Premier League có nhiều cầu thủ dự bị tham gia vào bàn thắng nhất trên mọi đấu trường mùa này (5 bàn, 4 kiến tạo). Ở chiều ngược lại, trận đấu này cũng đánh dấu mốc 163 lần ra sân tại Champions League của thủ thành Manuel Neuer, giúp anh cân bằng kỷ lục của Lionel Messi và Thomas Muller.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự lo lắng: "Chấn thương của Saka trông không ổn chút nào. Một cầu thủ phải rời sân với cơn đau nhói như vậy không bao giờ là tin tốt, nhưng chúng tôi phải chờ xem". Arteta cũng nhấn mạnh về lịch thi đấu và cường độ khốc liệt của giải đấu: "Mức độ cường độ mà những trận đấu này đòi hỏi là vô cùng kinh ngạc. Bạn phải thi đấu 1 đối 1 suốt 96 phút, không có giây phút nào để thở. Sức mạnh, chất lượng và sự tập trung cần thiết là ở cấp độ cao nhất".

Dù đối mặt với nguy cơ mất trụ cột trong các trận đấu tới, Arteta vẫn bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của toàn đội: "Tôi đã xem lại tất cả các trận Bayern thi đấu tại đây trong 3 năm qua, họ đè bẹp mọi đối thủ bằng rất nhiều bàn thắng. Do đó, tôi đánh giá rất cao và nhận thức rõ ràng rằng những gì các học trò làm được tối nay thực sự đặc biệt".

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LONG KHANG