Arsenal lạnh lùng, nhẫn nại và giỏi thích nghi

Cú sút của Madueke (20) mang về chiến thắng trước Nottingham cho Arsenal. Ảnh THX

Thay cho một tập thể thi đấu bùng nổ, tràn đầy cảm xúc như giai đoạn trước, "Pháo thủ" đang trình diễn một sắc thái hoàn toàn mới: cực kỳ lạnh lùng, kiên nhẫn kiểm soát trận đấu.

Triết lý "thích nghi mọi hoàn cảnh"

Dù vừa trải qua trận đấu bị truyền thông Anh mô tả là "tẻ nhạt đến nhức mắt" hay "không mấy ấn tượng" , Arsenal vẫn âm thầm bỏ túi trận thắng thứ 10 trong 11 trận đấu chính thức mở màn mùa giải. Đối với Mikel Arteta, phong cách chơi bóng hiện tại không còn là câu chuyện phô diễn lối chơi mãn nhãn, mà là việc trở thành "phiên bản tốt nhất mà trận đấu yêu cầu".

Nhà cầm quân Tây Ban Nha từng ví von rằng nếu đang đi trên đường cao tốc và gặp tắc đường, một chiếc xe Ferrari cũng không thể phóng 200 km/h! Điều quan trọng nhất là phải có hệ thống định vị thông minh để tìm hướng đi khác và đến đích đúng giờ.

Trước một Nottingham chủ động lùi sâu phòng ngự với sơ đồ "cây thông Noel" kiên cố, Arsenal bình thản kiểm soát bóng tới 74%. Họ kiên nhẫn triển khai các đường chuyền ngắn, ngang và về an toàn, chấp nhận thi đấu chậm rãi và không vội mạo hiểm để chờ đối thủ bộc lộ sơ hở.

Cách đá này có thể khiến khán giả trung lập cảm thấy uể oải, nhưng lại là phương thức hiệu quả để "rút cạn sức sống" của đối thủ, vô hiệu hóa trận đấu và chờ thời cơ kết liễu. Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng 1-0 thứ 32 của Arsenal tại Premier League kể từ khi Arteta tiếp quản câu lạc bộ vào tháng 12-2019, theo Opta.

Khác biệt từ băng ghế dự bị

Một đặc điểm nổi bật trong sắc thái mới của Arsenal mùa này là xu hướng khởi đầu chậm chạp nhưng bứt phá mạnh mẽ ở nửa sau trận đấu. Arsenal đã không thể ghi bàn trong hiệp một ở cả 6 trận gần nhất. Trong tổng số 11 bàn thắng của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này, có tới 8 bàn được ghi sau giờ nghỉ giải lao. Tại City Ground, Arsenal thậm chí trải qua 45 phút đầu tiên mà không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào.

Tuy nhiên, điểm khác biệt làm nên bản lĩnh của nhà ĐKVĐ chính là chất lượng chiều sâu đội hình – điều được tiền đạo Noni Madueke mô tả là "chế nhạo mọi giới hạn". Khi thế trận rơi vào bế tắc, Arteta sở hữu trong tay dàn "finishers" (những người kết thúc) chất lượng để tung vào sân như Mikel Merino, Timber, Gyokeres hay Noni Madueke. Cả 3 chiến thắng gần nhất của Arsenal tại Premier League đều được quyết định bởi bàn thắng của các cầu thủ dự bị.

Madueke. Ảnh THX

Ở trận gặp Forest, Madueke được tung vào sân ở đầu hiệp hai thay cho Eberechi Eze và chính anh đã tạo nên sự khác biệt với cú dứt điểm đập chân hậu vệ đối phương đi vào lưới ở phút 80. Madueke cũng đang chứng tỏ mình là một "chuyên gia sân khách" cực kỳ lợi hại khi 13 trong tổng số 17 bàn thắng của anh tại Premier League được ghi trên sân khách (đạt tỷ lệ 76% – cao nhất lịch sử giải đấu đối với các cầu thủ đạt mốc 15 bàn trở lên).

Bản lĩnh nhà vô địch

Sự thay đổi của Arsenal đến từ diện mạo của các trụ cột. Bukayo Saka ở tuổi 25 không còn là một tiền đạo cánh ngẫu hứng, bùng nổ như thời 21 tuổi, mà đã trở nên nhất quán, kỷ luật và hiệu quả hơn theo đúng tính toán chiến thuật của Arteta. Đội hình xuất phát của Arsenal trước Forest có độ tuổi trung bình 27 tuổi 353 ngày – đội hình già dặn nhất của họ tại Premier League kể từ tháng 2-2021, thể hiện sự chín chắn và bản lĩnh của một tập thể đã tôi luyện qua nhiều thử thách.

Bên cạnh đó, việc 20 trong tổng số 21 bàn thắng của Arsenal trên mọi đấu trường mùa này đến từ các tình huống bóng mở (open play) thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các pha bóng cố định như trước cũng cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận bàn thắng của "Pháo thủ".

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