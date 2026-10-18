Arsenal gặp thách thức tại City Ground

Bước vào trận đấu muộn của vòng 7, Pháo thủ đang cách Man City 6 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner lại chìm trong khủng hoảng hiệu suất dứt điểm.

Sau trận thua ê chề 0-3 trước Brighton khiến HLV Mikel Arteta từng ví như cảm giác "đau bụng" suốt ba tuần nghỉ tập trung đội tuyển, Arsenal đã nhanh chóng chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch. Tại vòng đấu trước, dù bị Leeds United dẫn trước, Pháo thủ đã thể hiện tinh thần ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng.

Tính từ đầu mùa giải, Arsenal là đội giành nhiều điểm nhất giải đấu từ thế bị dẫn bàn với 6 điểm thu về. Phong độ thăng hoa ấy tiếp tục được nối dài bằng chiến thắng 3-0 trước Lille giữa tuần.

Một điểm biến chuyển đáng chú ý trong lối chơi của Arsenal mùa này nằm ở các tình huống bóng chết. Đội bóng từng ghi tới 25 bàn thắng từ cố định mùa trước hiện trải qua 6 trận liên tiếp tịt ngòi từ các pha bóng chết không tính phạt đền. Mặc dù vậy, Arsenal lại đền bù bằng sự sắc bén từ những tình huống bóng sống khi giành chiến thắng 14 trong 17 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy mâu thuẫn. Dù các chỉ số chuyên môn dưới thời Oliver Glasner đều rất tích cực — trung bình 17,7 cú sút và 1,72 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận — nhưng Forest chỉ đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng vỏn vẹn 4,7%, mới ghi được 5 bàn từ 10,3 xG. Trong thất bại 1-3 trước Crystal Palace vòng trước, Forest tạo ra tới 8 cơ hội rõ ràng cùng 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi nổi 1 bàn. Forest lặn ngụp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Khó khăn chồng chất cho chủ nhà khi Gibbs-White gặp vấn đề về cơ và vắng mặt trong các buổi tập trước trận đấu. Ngoài ra, tiền đạo Igor Jesus cùng hậu vệ Savona vẫn chưa bình phục. Về phía Arsenal, bộ đôi William Saliba và Piero Hincapie tiếp tục vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Zubimendi vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình hứa hẹn vẫn giúp Arsenal kiểm soát thế trận.

Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng City Ground luôn là một điểm đến không dễ dàng đối với Arsenal, khi hai lần làm khách gần nhất của họ tại đây đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0 dù tung ra tổng cộng 40 cú dứt điểm. Dù vậy, Forest cũng chỉ giành nổi 1 chiến thắng trong 11 lần đụng độ Arsenal gần đây nhất tại Ngoại hạng Anh.

Siêu máy tính tin rằng Arsenal sở hữu 58,3% cơ hội chiến thắng, tỷ lệ cao nhất dành cho một đội khách ở vòng 7. Cơ hội giữ lại 3 điểm của Nottingham Forest chỉ dừng ở mức 20,4%, trong khi khả năng hai đội chia điểm là 21,3%.

Đội hình dự kiến Nottingham Forest (4-2-3-1): Matz Sels; Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo, Neco Williams; James McAtee, Xaver Schlager; Daniel Muñoz, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Liam Delap. HLV trưởng: Oliver Glasner.

Matz Sels; Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo, Neco Williams; James McAtee, Xaver Schlager; Daniel Muñoz, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Liam Delap. Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze; Kai Havertz. HLV trưởng: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze; Kai Havertz.

LONG KHANG