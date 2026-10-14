Arsenal thắng giòn giã, Arteta vẫn âu lo

Thống kê đáng báo động về Arsenal xuất hiện bất chấp chiến thắng áp đảo 3-0 trước Lille tại Champions League. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta hiện đã không thể ghi bàn trong hiệp một ở cả 5 trận gần nhất tại Premier League hoặc châu Âu.

Arsenal (trái) có vấn đề khả năng tấn công ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Ảnh: THX

Mikel Arteta chắc chắn sẽ hài lòng khi Arsenal giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận tại Champions League, sau chiến thắng 3-0 trước Lille vào ngày 13-10 nhờ các bàn thắng của Jurrien Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka. Tuy nhiên, ông cũng có lý do chính đáng để lo ngại về khả năng tấn công của đội nhà ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Đội bóng thành London ghi cả 3 bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút sau mốc thời gian 60 phút thi đấu, sau khi họ lại không tạo ra được cơ hội đáng kể nào trong hiệp 1. Điều này đã liên tục xảy ra, khi nhà vô địch Anh không thể ghi bàn trước giờ nghỉ giải lao trong 5 trận gần nhất tại Champions League và Premier League, bao gồm các trận gặp Napoli, Sunderland, Brighton, Leeds United và Lille.

Dù Pháo thủ đang có khởi đầu mùa giải khá thuận lợi, nhưng công bằng mà nói, họ chưa thực sự thể hiện sự áp đảo. Họ hoặc chỉ thắng với cách biệt một bàn, hoặc không thể giành chiến thắng ở 17 trong tổng số 24 trận gần nhất. Các tiền đạo như Kai Havertz và Viktor Gyokeres đều thiếu sự ổn định, trong khi những cái tên như Bukayo Saka và Noni Madueke lại gặp khó khăn trong việc tạo ra đột biến.

Trong khi đó, Arsenal cũng trở nên kém hiệu quả trong các tình huống cố định khi chưa ghi được bàn thắng nào từ những pha bóng chết tại giải quốc nội từ đầu mùa đến nay.

Không ai có thể phủ nhận kết quả cuối cùng, đó là 9 chiến thắng sau 10 trận kể từ đầu mùa, bao gồm cả thắng lợi trước Man City tại Community Shield hồi tháng 8 - nhưng nếu phải chỉ ra một vấn đề của Arsenal, thì có lẽ đó là thiếu các “finisher” (những người dứt điểm trận đấu).

Đội bóng của HLV Arteta từng lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước dù chỉ ghi được 6 bàn trong 6 trận đấu loại trực tiếp, trước khi để thua Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu vào tháng 5. Tuy nhiên, bóng đá châu Âu vốn nổi tiếng khó lường, vì vậy vẫn còn phải chờ xem liệu Arsenal có thể tiếp tục dựa vào hàng thủ của mình trong suốt giải đấu hay không.

LINH SƠN